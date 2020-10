Apple présente l’iPhone 12 et une variante baptisée iPhone 12 mini

Apple vient enfin de dévoiler ses nouveaux iPhone ! Au menu, on retrouve tout d’abord les iPhone 12 et iPhone 12 mini, deux smartphones riches en couleurs qui offrent la 5G à l’iPhone.

Comme prévu, Apple a profité de sa keynote du 13 octobre pour lever le voile sur ses nouveaux modèles d’iPhone. Au nombre de quatre en incluant les modèles « Pro », c’est tout d’abord les iPhone 12 mini et iPhone 12 que la firme nous a présenté ce soir. Au menu, nouvel écran, nouveau châssis, nouveau processeur, 5G, variante miniature… Voici toutes les nouveautés !

Après avoir présenté les différents avantages conférés par la nouvelle génération de réseaux mobiles, la 5G, qui est présente sur tous les modèles, Apple a finalement dévoilé deux modèles dans cette nouvelle gamme d’iPhone 12 : un iPhone 12 avec écran de 6,1 pouces, et un second avec une dalle de 5,4 pouces. Hormis cette différence de taille, les caractéristiques sont identiques entre les deux modèles. En ce qui concerne l’écran, celui-ci passe dorénavant à l’OLED avec le Super Retina XDR, qui n’est plus l’apanage des modèles « Pro ». On profite ainsi de deux fois plus de pixels que sur l’iPhone 11, et de bordures aussi fines que celles qu’on peut trouver sur l’iPhone 12 Pro. L’encoche reste en revanche identique à celle qu’on connaît depuis l’iPhone X.

Le châssis du smartphone abandonne les rondeurs qu’on connaît sur iPhone depuis l’iPhone 6 et opte pour des bords droits, à la façon des récents iPad Pro ou encore des anciens iPhone 4/4S/5/5S. Grâce à ces bordures, l’iPhone 12 est 11% plus fin que le l’iPhone 11 et 15% plus petit. Sur l’iPhone 12 et 12 mini, ces bordures sont faites d’aluminium teinté de la couleur choisie : noir, blanc, rouge, vert, et un nouveau bleu foncé.

À l’arrière, on dispose d’un dos en verre brillant, ainsi que de deux capteurs photo : un grand angle de 12 MP (f/2.4, équivalent 13mm, 120°) ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 MP (f/1.6, équivalent 26mm, stabilisation optique). Les performances photo devraient être drastiquement améliorées grâce à la présence de la puce A14 Bionic, qui permet d’améliorer encore le Smart HDR 3. Aussi, le Night Mode est désormais possible avec toutes les caméras, ce qui permettra de prendre des images à l’ultra grand-angle de nuit.

En ce qui concerne cette puce, Apple annonce qu’elle est 50% plus puissante que la plus puissante des puces concurrentes, et la première à être gravée à la finesse de 5 nm.

Du côté de la 5G, Apple annonce avoir rendu compatible l’iPhone 12 avec la grande majorité des bandes réseaux de la nouvelle génération de réseaux mobiles. On retrouve également le Smart Data Mode, une fonction qui permettra au smartphone de s’adapter en fonction des besoins, et passera de la 5G à la 4G afin d’économiser la batterie.

Si on retrouve bien un port Lightning sur sa bordure inférieure, l’iPhone 12 introduit le MagSafe, un nouveau système de rechargement sans fil qui vient s’aimanter au dos du smartphone et qui pourra prendre la forme d’une prise, d’un simple socle ou même d’un portefeuille.

Comme on s’en doutait déjà avant l’annonce du smartphone, Apple ne fournira pas de bloc secteur ni d’écouteurs avec ses iPhone 12 et 12 mini. Néanmoins, on attend de voir le contenu du coffret dans nos contrées, où la loi oblige les constructeurs à fournir systématiquement un kit mains libres avec les appareils émettant des ondes electromagnétiques. On retrouvera néanmoins un câble USB-C vers lightning dans la boîte. L’iPhone 12 sera vendu au prix de 909 euros dans nos contrées, tandis qu’il faudra débourser 809 euros pour se procurer l’iPhone 12 mini, le tout avec du stockage qui démarre à toujours à 64 Go.