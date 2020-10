Cette tente d’intérieur est censée vous aider à travailler chez vous

Voici la tente d’intérieur de la marque japonaise Bauhutte, destinée à vous offrir un endroit tranquille chez vous pour télétravailler, à condition d’aimer l’obscurité.

En ces temps où le télétravail se généralise dans de nombreuses entreprises, chacun doit faire face à de nouvelles problématiques pour parvenir à s’aménager un coin tranquille afin de travailler convenablement à la maison… sauf que cela n’est pas toujours possible. Quand on vit à plusieurs, il peut parfois être difficile de se concentrer, surtout quand on est régulièrement interrompu. Aussi, il est parfois compliqué de séparer l’environnement personnel de l’espace professionnel lorsqu’on est en télétravail, et de parvenir à décrocher le soir venu. Si vous êtes concerné par ces problématiques, ne cherchez plus, on a trouvé la solution ! Au rayon des produits tellement inutiles qu’ils en deviennent indispensables, on vous présente la Bauhutte, une tente d’intérieur qui fait également office de… bureau. Avec ça, à vous la tranquillité, à condition d’aimer l’obscurité et le cocooning, bien sûr.

Cette tente d’intérieur, uniquement disponible en version noire, mesure 130 x 130 x 150 cm. Elle pèse un peu moins de trois kilogrammes et peut largement vous accueillir, vous, votre chaise et un bureau de 120 x 60 cm. Heureusement, des aérations sont prévues sur les côtés afin de ne pas mourir de chaud. Le constructeur explique que la tente est à même d’accueillir aussi bien le télétravailleur qu’un gamer qui cherche la concentration absolue, donc on ose imaginer que la tente est bien ventilée (du moins, on l’espère…). Côté tarif, cette tente d’intérieur Bauhutte est vendue 93,04 dollars en provenance du Japon. Elle est fabriquée sur demande, et nécessite un délai de deux semaines avant l’envoi. Votre tranquillité attendra bien quelques semaines supplémentaires.