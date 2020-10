iPhone 12 Pro et 12 Pro Max : les poids lourds d’Apple

Triple caméra avec capteur LIDAR, chargeur sans fil magnétique, 5G… les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ont une fiche technique très prometteuse.

C’est le grand soir pour la gamme iPhone 12. Et comme les rumeurs le prédisaient, elle compte en plus du modèle iPhone 12 standard et de sa déclinaison mini, deux versions “pro”: les iPhone 12 Pro et Pro Max.

Apple abandonne cette année le design arrondi lancé avec l’iPhone 6 et reprend les codes de l’iPhone 4 avec des bordures plate sur tous ses modèles. On ne pensait pas qu’elle resterait si longtemps mais hélas, l’encoche est toujours présente sur cette cuvée. A l’arrière, les modèles Pro affichent un dos en verre dépoli et sur le pourtour, un cerclage en acier inoxydable. Les deux modèles seront proposés dans les tons bleu pacifique, or, graphite et argent.

Les écrans OLED Super Retina XDR débarquent sur toute la gamme cette année. On pourra donc systématiquement profiter des noirs profonds et des couleurs vibrantes de l’Oled. Une surcouche céramique devrait par ailleurs rendre l’écran des iPhone 2020 plus résistant aux chutes (quatre fois plus nous promet Cupertino). La taille de la dalle varie en revanche beaucoup selon le modèle choisi. L’iPhone 12 Pro propose une diagonale d’écran identique à l’iPhone 12 (6,1”) avec une définition élevée de 2532 x 1170 (460 ppp). L’iPhone 12 Pro Max lui opte pour une impressionnante diagonale d’écran de 6,7” avec une définition tout aussi satisfaisante de 2788 x 1284 (458ppp). On apprécie également la luminosité maximale qui grimpe à 800 nits en standard et 1200 nits en HDR. Pas de 120 Hz, hélas : on continuera de se fatiguer les mirettes les jours où l’on passe trop de temps à scroller les réseaux sociaux.

Sous le capot des iPhone 12 Pro et Pro Max, on retrouvera le nouveau processeur A14 d’Apple à la finesse de gravure extrême (5 nm). Cette puce devrait offrir des performances encore meilleures que l’excellent A13 notamment en IA et en réalité augmentée. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro max proposeront tous deux des versions 128 Go, 256 Go et 512 Go.

On le savait les iPhone 12 ne viendront pas équipés de chargeur. Apple a cependant trouvé le moyen d’adoucir la pilule en présentant un intéressant chargeur sans fil magnétique 15 W MagSafe. Capable de maintenir le téléphone bien arrimé, cet appareil devrait permettre au téléphone de recharger ses accus plus rapidement.

Mais parlons de la photo, un des points forts majeur des iPhone. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont équipés d’une triple caméra 12 MP composée d’un grand angle, d’un ultra grand angle et d’un téléobjectif. Comme d’habitude, pas de débauche de pixels ici mais cela n’a pas empêché Apple de proposer des clichés de grande qualité sur les générations précédentes. Celle-ci ne devrait pas faire exception a fortiori avec la puissante puce A14. Les deux téléphones ont également le fameux capteur Lidar dont on vous avait déjà parlé et qui devrait améliorer l’autofocus mais aussi les expériences en réalité augmentée. Grâce à lui, le mode nuit sera du reste désormais disponible en mode portrait. Précisons que l’iphone 12 Pro Max met la barre encore un peu plus haut avec un appareil grand angle doté d’un capteur plus grand censé assurer en basse lumière, un système de stabilisation optique de l’image amélioré et un téléobjectif de 65mm pour des zooms encore plus rapprochés. Les iPhone 12 Pro et Pro Max seront pour finir capable de proposer l’enregistrement en Dolby Vision grâce à leur nouveau processeur de signal d’image.

Les iPhone 12 Pro et Pro max sont bien évidemment compatibles 5G. Ils prendront en charge les bandes sub-6 Ghz et aussi les mmWaves (plus rapides mais à moindre portée). Ils viendront équipés d’un câble Lightning vers USB-C et disposent d’un double-slot Nano-SIM.

L’iPhone 12 Pro sera commercialisé le 23 octobre à partir de 1159 euros. Il est proposé en précommande dès le 16 octobre. L’iPhone 12 Pro Max sera disponible le 13 novembre à partir de 1259 euros. Les précommandes pour ce modèle ouvrent le 6 novembre prochain.