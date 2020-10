Intego, le meilleur Antivirus pour Mac arrive enfin sur PC Windows

Intego a développé des technologies de pointe pour traquer toutes les menaces de virus et au-delà. Une expertise technique et ergonomique que nous retrouvons enfin sur PC avec Intego Windows.

Intego est la référence des antivirus sur Mac, un environnement concurrent de Windows souvent considéré comme plus sécurisé. Pourtant, il subit lui aussi son lot conséquent de cybermenaces. Intego a développé des technologies de pointe pour traquer toutes les menaces de virus et au-delà. Une expertise technique et ergonomique que nous retrouvons enfin sur PC avec Intego Windows.

Nous avons beau connaître leur existence, les menaces numériques qui planent au-dessus de nos têtes semblent pourtant très virtuelles. Cela jusqu’à ce que nous soyons frappés de plein fouet par un virus, un ransomware ou un cheval de Troie. Combien oublient pourtant d’installer un antivirus, ou ne portent que peu d’attentions aux liens sur lesquels ils peuvent cliquer. Autant de comportements aussi risqués pour vos machines et votre vie numérique.

Intego est l’un des pionniers de la sécurité informatique et cela depuis plus de 18 ans. Ainsi, fondé en 1997 en France, Intego a développé toute une série de technologies et d’outils devenus la référence de l’univers Mac. Ce dernier, malgré son architecture considérée comme plus sécurisée que Windows, n’est pourtant pas protégé des attaques virales modernes. Cette expertise est enfin disponible sur PC, car l’antivirus primé pour Mac est désormais disponible pour Windows.

Une protection complète

Depuis 1997, des millions d’utilisateurs font confiance et profitent d’une sécurité plus rapide et intelligente avec Intego. Le moteur de recherche des virus et sa base de données sont régulièrement mis à jour, afin d’empêcher toutes les attaques, même provenant de « nouveautés » et ces dernières sont légion. Chaque jour, il apparaît de nouveau virus et autres menaces, c’est ici que la réactivité d’Intego peut faire la différence. Il vous protège contre toutes les cybermenaces, les virus bien entendu, mais aussi les Ransomware, ces logiciels malveillants qui bloquent l’accès à vos données et que vous ne pouvez récupérer que contre le versement d’une rançon.

Il repère et empêche également les chevaux de Troie, ces logiciels qui s’infiltrent dans votre système et peuvent prendre le contrôle de votre machine ou voler des données, d’agir. Particularité unique, Intego détecte les virus Mac et Linux cachés dans votre machine. Ils ne sont peut-être pas une menace directe pour vous, mais si vous vous connectez en réseau avec un ordinateur Apple ou Linux, vous les protégez par anticipation.

Le temps réel sans baisse de performances

Intego Antivirus propose de nombreuses fonctions et modes d’analyse de votre ordinateur, mais nous y reviendrons plus bas. Nous allons ici nous concentrer sur la protection en temps réel. Une fonction activée par défaut qui va simplement analyser en temps réels tous les fichiers copiés, modifiés ou créés. Nous pourrions craindre que cela ait un impact sur les performances, et pourtant, lors de nos essais, en tâche de fond il exploite à peine 2 % de temps processeur (processeur pour portable Core i7) et ne montera à 5 % et plus que lors des phases d’analyse. Il se fait oublier sur une machine dotée d’un Core i9 et 16 Go de RAM, avec 0,7 % de temps processeur moyen et qui grimpe à 1,5 % en pleine analyse. Cela en fait l’un des moins gourmands en ressource système malgré une activité constante en tâche de fond.

La simplicité du Mac sur PC Windows

Une fois lancé, Intego affiche son tableau de bord. Une interface ultra épurée, pourtant esthétique et surtout d’une rare clarté. Jamais vous ne chercherez ce que vous voulez faire, l’intuitivité est ici le maître mot. S’affichent de base, la date du dernier scan, le niveau de mise à jour de la base antivirus, l’activation ou non de la protection en temps réel. Enfin, nous avons un résumé des attaques bloquées par Intego depuis son installation et la date de la dernière tentative d’intrusion numérique.

Nous avons quatre modes d’analyse, le rapide qui se concentre sur les emplacements où les méchants virus et autres sont susceptibles de se cacher. L’analyse personnalisée comme son nom l’indique scanne les dossiers de votre choix. L’analyse complète est celle qu’il faut lancer au premier démarrage. Intego va alors scanner en profondeur votre ordinateur, chaque fichier stocké sera passé au crible. Enfin, vous pouvez programmer une véritable stratégie antivirus avec un planning complet et personnalisable. Les fichiers contaminés seront donc ensuite effacés ou placés en quarantaine. L’interface est encore une fois très claire et interagir avec les fichiers en quarantaine est simplissime.

L’antivirus Intego PC est bien placé pour se faire une place au soleil sur le marché très concurrentiel des antivirus. Il se démarque par sa technologie, son efficacité et surtout son ergonomie et son économie en ressource système. Il existe plusieurs offres mono et multiposte que vous pourrez découvrir ici.

Cet article est sponsorisé par Intego. La rédaction du Journal du Geek n’a pas été impliquée dans sa création.