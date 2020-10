iPhone 12 : une fuite révèle son design et ses coloris

La Keynote d’Apple d’aujourd’hui n’a même pas commencé que les fuites s’enchaînent au sujet des prochains produits à venir. Concernant l’iPhone 12, de premières images dévoilent ses coloris et son design.

La tant attendue Keynote d’Apple sur l’iPhone 12 d’aujourd’hui n’a même pas commencé que le fameux smartphone se révèle déjà à travers un nombre grandissant de fuites. Sur Twitter, le célèbre « leaker » Evan Blass a notamment mis la main sur de multiples images promotionnelles des différents modèles du prochain iPhone et de leur palette de coloris (ci-dessous). Ainsi, si l’on en croit ces visuels, le modèle standard et l’iPhone 12 Mini seront chacun disponible en noir, bleu, vert, rouge ou blanc. L’iPhone 12 Pro et Pro Max, quant à eux, seront commercialisés en bleu, doré, argenté ou en gris sidéral. D’un point de vue autre que cosmétique, on retrouve surtout le design aux formes proches de l’iPad 2018 Pro évoqué par certaines rumeurs. De plus, le nouveau capteur LiDAR se révèle au niveau du module photo arrière. Celui-ci est un instrument de mesure des distances au laser. Il permettra d’améliorer la mise au point et d’apporter de nouvelles fonctions de réalité augmentée.

La présentation de l’iPhone 12 aura lieu, pour rappel, ce soir à 19 heures (heure française). La firme de Cupertino devrait y présenter quatre nouveaux modèles. L’iPhone 12 Mini devrait s’équiper d’un écran de 5,4 pouces et s’armer de trois configurations possibles en matière de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go. L’écran de l’iPhone 12 standard, quant à lui, se déploiera sur 6,1 pouces avec les mêmes configurations internes. L’équivalent Pro se dotera du même écran mais proposera jusqu’à 512 Go de mémoire. Les précommandes des iPhone 12 et 12 Pro devraient s’ouvrir à la fin de la semaine et les appareils être commercialisés – respectivement entre 799 et 999 dollars – les 23-24 octobre. Enfin, l’iPhone 12 Pro Max, quant à lui, s’accompagnerait d’une dalle de 6,7 pouces. Il devrait être disponible le mois prochain, pour un prix de départ de 1 099 dollars.