The Crown sur Netflix : la princesse Diana dans le trailer de la saison 4

Spoiler Alert, la saison 4 de The Crown introduira un des personnages les plus connus et tragiques de l’histoire récente de la famille royale britannique. Les prémices de la romance entre le Prince Charles et Diana seront au cœur de cette saison 4 dont Netflix vient de dévoiler le trailer.

Acclamée par la critique pour sa réalisation, sa photographie, et surtout son acuité historique, The Crown revient depuis 2016 la vie de la reine Elizabeth II, toujours en exercice et en pleine forme à 94 ans et après 68 ans de règne. Après moult péripéties relatées dans les trois premières saisons (mariage de la reine, crise du canal de Suez, naissance du prince Edward…), la saison quatre aura la lourde tâche d’introduire des personnages emblématiques et célèbres bien au-delà des côtes anglaises. En effet, les années 1970 ont vu arriver sur le devant de la scène, entre autres, deux femmes qui ont marqué l’histoire récente de la Grande-Bretagne : Margaret Thatcher & Diana Spencer.

Comme toujours, les amateurs d’Histoire peuvent difficilement être surpris par le scénario étant donné que la série suit méticuleusement les grands événements de la vie d’Elizabeth II et de sa famille. Mais il est toujours fascinant de découvrir comment la série et les acteurs vont traiter ces personnages adorés mais aussi controversés. En tout cas, la bande-annonce ne laisse aucun doute sur la qualité constante de la série en matière de décors, de photographie, et de réalisation. Quant au synopsis, il précise la période historique que couvrira cette quatrième saison : « Les années 70 touchent à leur fin, la Reine Elizabeth (Olivia Colman) et sa famille ont à cœur d’assurer leur succession en trouvant une épouse appropriée au Prince Charles (Josh O’Connor), toujours célibataire à 30 ans. Si la romance de Charles avec la jeune Lady Diana Spencer (Emma Corrin), digne d’un conte de fée, semble unir le peuple britannique, derrière les portes de Buckingham, elle crée la division au sein de la famille royale. »

La politique de Mme Thatcher et la romance entre le Prince Charles et Diana seront sans nul doute les fils rouges de cette saison. Pour rappel, la série devrait couvrir toute la vie d’Elizabeth II jusqu’à aujourd’hui, avec six saisons en tout. La saison 4 de la série la plus chère de Netflix débarquera le 15 novembre prochain sur la plateforme de streaming.