HBO prépare une série sur SpaceX, l’entreprise spatiale d’Elon Musk

La chaîne américaine HBO développe une série consacrée à SpaceX, la société d’exploration spatiale fondée par Elon Musk.

Après l’automobile et l’espace, c’est à un nouveau marché qu’Elon Musk va bientôt s’attaquer. Si l’on en croit les informations du site Variety, la chaîne américaine HBO est actuellement en train de réaliser une nouvelle mini-série en six épisodes autour de la success-story du milliardaire. Basée sur le livre d’Ashlee Vance, « Elon Musk – Tesla, Paypal, SpaceX : l’entrepreneur qui va changer le monde » sorti en 2017, cette dernière racontera notamment comment l’homme d’affaires a personnellement sélectionné une équipe d’ingénieurs spatiaux pour construire et mettre en orbite la première fusée SpaceX depuis une île inhabitée du Pacifique.

Si on ignore encore qui campera le rôle principal, l’écriture du scénario et la production ont d’ores et déjà été attribuées à Dong Jung, à qui l’on doit notamment Star Trek Beyond et The Cloverfield Paradox. L’acteur Channing Tatum occupera le rôle de producteur exécutif et Variety précise également qu’Ashlee Vance sera impliqué dans le projet. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk fait une incartade sur nos écrans. En 2015 et 2017, le milliardaire jouait son propre rôle dans les séries The Big Bang Theory et Young Sheldon. Il avait même eu droit à son caméo dans Iron Man 2 en 2010, en faisant irruption dans une soirée mondaine à laquelle Tony Stark participait. Plus récemment, l’entrepreneur s’est récemment vu impliqué dans un ambitieux projet de film tourné dans l’espace, en collaboration avec Tom Cruise et la NASA. Il faut dire que la success-story de SpaceX a tout du bon biopic américain. Après avoir été la toute première entreprise privée à transporter des astronautes à bord de l’ISS, Elon Musk a récemment annoncé avoir décroché un contrat avec les forces armées américaines destiné à leur fournir des fusées de transport militaire capables de rejoindre n’importe quel point du globe en moins d’une heure.