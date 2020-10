OnePlus 8T, une évolution plus agressive

Comme chaque année, il est temps d’accueillir les versions T des smartphones de OnePlus. Si cette année, on ne verra pas de 8T Pro, OnePlus propose désormais le 8T avec une mise à jour des caractéristiques mais aussi un prix plus agressif !

Quand on parle d’agressivité dans le prix, on parle surtout du prix puisque le OnePlus 8T sera moins cher à son lancement que l’était son prédécesseur, le OnePlus 8 (voir notre test ICI). Comme chaque année, c’est en ce mois d’octobre qu’on voit débarquer l’évolution en « T » des smartphones OnePlus. En revanche, pas d’évolution T pour le 8 Pro puisque ce dernier possède à peu de choses près tout ce qu’il se fait de mieux au niveau matériel. Du coup, seul le OnePlus 8 passe en OnePlus 8T et en profite pour glaner ici et là le niveau des caractéristiques techniques du 8 Pro.

Si on retrouve un écran plat 2,5D comme son prédécesseur, on retrouve également sur le nouvel OnePlus 8T un écran avec une diagonale de 6,55 pouces. La définition est toujours du Full HD+ avec le support du HDR10+ mais petite évolution sur le taux de rafraîchissement qui passe de 90Hz à 120Hz. La différence ne sera pas aussi flagrante mais c’est toujours bien d’avoir un peu plus. Bien évidemment, la dalle est de nouvelle génération et permet de réduire près de 40% des lumières bleues. On retrouve bien évidemment le poinçon en haut à gauche de l’écran. Si on retrouve bien un dos en verre avec une finition glossy, le rendu n’est plus autant « miroir », ce qui permet aux traces de doigts d’être moins visibles. Deux versions seront disponibles, l’Aquamarine Green et le Lunar Silver.

Pour le bloc photo arrière, on récupère un nouveau design. Exit la ligne d’appareils photo au milieu du dos, OnePlus s’aligne sur ce que fait la concurrence, à savoir un rectangle en haut à gauche. S’il y a bien quatre appareils photo, les deux principaux sont un grand-angle classique et un ultra grand-angle. Pas de téléphoto mais un macro et un noir & blanc. On notera que le mode Ultra Stabilisation supporte maintenant la résolution 4K à 30fps et pour le coup, peu le propose !

Du côté technique, on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 865, 128Go (avec 8Go de RAM) ou 256Go (avec 12Go de RAM)de mémoire interne en UFS 3.1, une batterie de 4500mAh et la nouvelle recharge rapide Warp Charge 65 qui permet de recharger le OnePlus 8T de 0% à 100% en seulement 39 minutes. Les haut-parleurs sont stéréos et il y a bien évidemment le support du Dolby Atmos. Et enfin, chose importante, le OnePlus 8T est livré avec Oxygen OS 11 sous Android 11 avec quelques petites nouveautés comme le retour du Shelf mais pas à la place de Google Now mais accessible depuis un geste de haut en bas n’importe où sur l’écran.

Comptez 599 euros pour la version 128Go en Lunar Silver et 699 euros pour la version 256Go en Aquamarine Green. Disponible en précommande dès aujourd’hui, le OnePlus 8T sera disponible à partir du 21 octobre 2020 prochain.