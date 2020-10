Google présente un nouveau Nest Thermostat moins cher

Si aujourd’hui la gamme est surtout connue pour ses enceintes intelligentes connectées, elle n’a pas perdu de vue son identité d’origine. Le catalogue Nest proposera bientôt une nouvelle version du Nest Thermostat, pour mieux contrôler sa consommation énergétique. Avant son rachat par Google en 2014, c’est en effet ce pour quoi la marque Nest s’était fait connaître. Le Nest Thermostat a pour but de remplacer un éventuel thermostat électronique, relié aux systèmes de chauffage ou de climatisation d’une maison. Il est connecté à un smartphone par l’application Nest ou, désormais, par l’app Google Home. Il peut être aussi couplé à une enceinte Google Home ou même à une enceinte Echo doté d’Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, pour être commandé de diverses manières. Comme le promet Google dans un communiqué : « le nouveau Google Nest Thermostat peut vous aider à trouver de nouvelles manières de réduire sa facture énergétique. »

Saving energy is the biggest reason people consider upgrading from a programmable thermostat, and the new @GoogleNest Thermostat can help find ways to save that aren’t possible with your traditional one. Learn more → https://t.co/1c0GbsHd5d pic.twitter.com/6fyxQYXTg1

— Google (@Google) October 12, 2020