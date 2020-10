SFR est aujourd’hui forcé de mieux informer ses « vrais faux » clients fibre

SFR aurait induit ses clients en erreur, poussant certains à croire qu’ils souscrivaient à une connexion en fibre optique alors qu’ils se dotaient d’un raccordement à terminaison coaxiale, moins performante. Une injonction de justice vise aujourd’hui l’opérateur.

Peut-on parler de « fibre » lorsqu’une installation Internet est raccordée par une terminaison coaxiale ? La Cour d’appel de Paris a tranché ce jeudi 8 octobre. Elle a exigé à l’opérateur français SFR, filiale d’Altice, de ne plus utiliser le terme « fibre » à tort envers ses clients souscrivant à une connexion Internet de très haut débit. Si SFR ne se plie pas à cette demande dans le délai demandé par la justice, il devra débourser 500 000 euros par jour. Comme le rapporte Capital, cette affaire remonte à l’année 2019. Free, opérateur concurrent de SFR, avait alors saisi la justice pour forcer SFR à arrêter d’exploiter le terme « fibre optique » pour des offres ne la comportant pas. Free avait même réclamé un dédommagement pour ce qui semblait s’apparenter à de la concurrence déloyale. Le premier verdict rendu par le tribunal mettait effectivement en tort SFR et le punissait à verser un million d’euros à Free. La compagnie de Patrick Drahi avait néanmoins fait appel, aujourd’hui soldé par la décision de jeudi. En conséquence, une lettre devrait être déjà adressée à l’ensemble des « clients fibre » de SFR ne se dotant pas réellement de la fibre optique FTTH conventionnelle, comme promise de manière floue dans leur offre, et leur proposant ainsi la possibilité de résilier cette dernière avec effet immédiat.

Fibre optique vs Câble coaxial

Le dilemme vient à l’origine de la subtile différence entre la fibre optique au sens stricte et la fibre avec terminaison coaxiale. La première, aussi dénommée « Fiber To The Home » (ou FTTH), fait appel à une fibre de verre pour raccorder, de bout en bout, le Nœud de Raccordement Optique (NRO) jusqu’à l’intérieur du domicile. La seconde, appelée généralement « Fiber To The Last Amplifier » (FTTLa), n’est constituée de fibre que du NRO au nœud optique local le plus proche de la demeure du client. De ce nœud optique, parfois situé dans la rue ou dans la cave de l’immeuble concerné (on parle alors de « Fiber To The Building » ou FTTB), les techniciens tirent un câble coaxial en cuivre jusqu’à l’intérieur du domicile. Toutes deux permettent de bénéficier d’une connexion Internet très haut débit mais possèdent des nuances. La FTTH est la plus rapide, avec un pic en réception de 8 Gb par seconde contre 600 Mb/s en émission. Le FTTLa, quant à lui, ne dépasserait pas le 1 Gb/s descendant et le 100 Mb/s ascendant, selon les chiffres du site de conseil Ariase. Subtile, la différence est néanmoins bien réelle en pratique.

Le problème, selon les informations de Capital, est que dans les fiches informatives délivrées à ses clients, SFR aurait fait mention de « fibre » et de « FTTB » dans la même veine, poussant le client a assimilé faussement les deux. De plus, suite à la première injonction de 2018, la mention clarifiant la possibilité de résilier un contrat de « fausse fibre » était « moins lisible que le reste du document, du fait des caractères réduits employés. » En somme, la justice a estimé que « le comportement des consommateurs a pu être altéré du fait de leur certitude de souscrire à des offres utilisant la technologie très haut débit la plus performante techniquement », faisant pourtant appel à du FTTLa. « L’utilisation du terme ‘fibre’ dans les offres incriminées est donc un défaut d’information constitutif d’une pratique contraire au code de la consommation. » Le Journal du Geek n’a pas encore eu de réponse de SFR concernant sa réaction officielle à cette affaire.