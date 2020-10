Netflix : DiCaprio, Lawrence, Chalamet… casting XXL pour Don’t Look Up

Le prochain film du réalisateur de The Big Short et Vice se dote d’un casting de rêve ! Don’t Look Up devrait voir le jour l’année prochaine, sur Netflix.

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Matthew Perry, Himesh Patel, Tomer Sisley, Ariana Grande et même Kid Cudi… Si cela ressemble à une liste de souhaits totalement hypothétique plutôt qu’à un réel casting de film, détrompez-vous. Il s’agit bien là du casting officiel et délirant du prochain long-métrage d’Adam McKay. Après avoir porté à l’écran The Big Short ou encore Vice, le cinéaste s’apprête à accoucher de Don’t Look Up pour Netflix, avec un casting XXL listé ci-dessous, comme l’affirme Deadline.

Don’t Look Up racontera l’histoire de deux astronautes. Peu respectés dans leur métier, ceux-ci tenteront d’affoler la population en faisant le tour des plateaux télévisés tout en affirmant qu’un astéroïde s’apprête à détruire la Terre et que la fin du monde est proche. Cette satire SF devrait opter pour un ton irrévérencieux, comme en a l’habitude son réalisateur, qui est également à l’origine du scénario du film. D’après Deadline, qui dévoile ce casting, Leonardo DiCaprio aurait hésité avant d’accepter ce rôle, qui représentera sa première excursion sur Netflix. En effet, l’acteur sera également à l’affiche de Killers of the Flower Moon, prochain film de Martin Scorsese à paraître l’année prochaine exclusivement sur Apple TV+.

À noter que ce mois d’octobre est riche en sortie sur Netflix, avec l’arrivée de la seconde saison de The Haunting, l’arrivée de la série française La Révolution (le 16 octobre), ou encore des films cultes, à commencer par Les Dents de la mer de Steven Spielberg, Coup de foudre à Notting Hill de Roger Michell, avec Julia Roberts et Hugh Grant, ainsi qu’Inglorious Basterds de Quentin Tarantino, Kick-Ass 2 et Oblivion. La saison 6 de How to get away with Murder a également rejoint la plateforme depuis le 1er octobre.