Dexter va faire son grand retour pour une saison de dix épisodes

Surprise Motherfucker. La réplique culte de Doakes dans la saison 1 de Dexter représente parfaitement notre stupéfaction suite à l’annonce de la chaîne américaine Showtime du retour de la série. Le tueur en série revient après un peu moins de 10 ans d’absence et huit saisons.

Les dernières saisons et plus précisément la conclusion de la série Dexter n’ont pas vraiment fait l’unanimité. Pourtant, Ce Cher Dexter (titre du roman de Jeff Lindsay dont la série s’est inspirée) reviendra bel et bien pour une neuvième saison, après six ans d’absence. Pour le moment, pas grand-chose à se mettre sous la dent : seul un tweet de la chaîne américaine Showtime -qui avait diffusé les huit saisons de la série- annonce le grand retour de Dexter dans une courte vidéo de dix secondes. Dans cette vidéo, la musique du générique de la série accompagne cette étrange formule : « Being away has been murder« . Sans doute une double référence à la retraite du tueur en série et au fait qu’il ait manqué à beaucoup de monde.

Attention Spoilers.

À la fin de la huitième saison, qui était encore récemment la dernière, Dexter avait pris la décision étrange de devenir bûcheron et de manifestement renoncer à sa vie de tueur en série. Une initiative sans nul doute motivée par le décès de sa sœur, Debra Morgan. Un épilogue qui n’avait pas beaucoup plu aux fans, d’autant plus que la qualité avait baissé sur les dernières saisons. Forcément, l’ex-fin de la série pourrait faire naître chez beaucoup un certain scepticisme sur la nécessité de faire une nouvelle saison de Dexter. Heureusement, quelques informations dont nous disposons sur cette suite pourraient les rassurer.

D’abord, Michael C. Hall fera son retour dans le rôle du Boucher de Bay Harbor. Rien de vraiment surprenant, mais c’est néanmoins une très bonne nouvelle. Pour rappel, l’acteur avait continué à interpréter son rôle malgré un cancer qui l’avait considérablement affaibli en 2010. Autre excellente nouvelle, c’est le showrunner des premières saisons qui reprendra les rênes pour cette ultime (?) saison. Clyde Phillips a notamment dirigé, produit, et écrit la saison 1 de Dexter. De quoi rassurer ceux qui seraient effrayés par la qualité des dernières saisons. Le retour de la série est donc bel et bien sur les rails, et devrait débarquer sur nos écrans en 2021.