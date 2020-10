La bande-annonce de Monster Hunter avec Milla Jovovich est tombée

La célèbre licence de jeux vidéos du studio japonais Capcom va aussi avoir droit à son adaptation et elle devrait en mettre plein les yeux d’après le trailer. Niveau scénario… On verra.

À peine une semaine après un premier teaser montrant Milla Jovovich combattre un monstre éléphantesque en plein désert, Monster Hunter se montre aujourd’hui dans une vraie bande-annonce de presque trois minutes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le budget CGI du film doit être aussi colossal que les monstres que l’on peut apercevoir dans ce trailer. Entre un immense dragon, un monstre désertique, et les explosions en tout genre, la bande-annonce rassure sur les aspects techniques du film. Rien d’étonnant puisque son réalisateur, Paul W.S Anderson, a déjà travaillé sur quatre des six films « Resident Evil », autre jeu vidéo emblématique du studio japonais Capcom. Certains peuvent le voir comme un spécialiste des adaptations de jeux vidéos sur grand écran, d’autres comme une usine à navets. À vous de juger.

Monster Hunter va bénéficier de beaucoup d’avantages. Sa technique bien sûr. Mais le film s’appuie aussi sur l’une des licences de jeux vidéos les plus rentables au monde. Monster Hunter World, le dernier né de Capcom (2018), est le jeu le plus vendu du studio. De plus, même si la critique a toujours abhorré les réalisations de Paul W.S Anderson, ses films ont, la plupart du temps, rencontré un grand succès au cinéma, la saga Resident Evil en tête (également portée par Milla Jovovitch).

Mettant en scène Milla Jovovitch, TI Harris, Meagan Good et Diego Boneta, Monster Hunter débarquera d’abord aux États-Unis en décembre puis en France le 28 avril 2021. Rappelons pour les non-initiés au jeu vidéo que Monter Hunter, licence de jeux vidéos née en 2004, est un hack & slash où l’on incarne un chasseur de monstres. Reste à voir comment le film va transposer ces éléments sur grand écran.