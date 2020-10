PS5 : Sony détaille sa rétrocompatibilité avec les jeux PS4

Pour la première fois, Sony a répondu à (presque) toutes les questions concernant la rétrocompatibilité de la PlayStation 5 avec les jeux PlayStation 4.

Comme l’avait déjà affirmé un représentant de Sony Interactive Entertainment en mars dernier, la PlayStation 5 sera capable de « de lire une très grande majorité des plus de 4 000 titres développés sur PS4. » Aujourd’hui, la firme japonaise s’étend (enfin), pour la première fois, sur les conditions particulières de cette rétrocompatibilité avec la génération précédente. Pour commencer, dans un communiqué officiel, elle dévoile qu’une sélection de jeux PS4 profiteront d’un système qu’elle appelle « Game Boost » et qui permettrait de les « rendre plus rapide et avec une fréquence d’images plus fluide. » Sony prévient cependant, qu’a contrario, certaines fonctionnalités des titres rétrocompatibles pourraient ne pas être présentes sur PS5. De plus, des bugs et autres « comportements anormaux » pourraient aussi apparaître – sans indiquer exactement lesquels.

Pour les aficionados de la réalité virtuelle, Sony affirme que le casque PlayStation VR, les manettes PS Move et PS Aim, et les jeux associés seront compatibles avec la PlayStation 5. Cependant, la nouvelle HD Camera ne pourra y être associée. Il faudra que le joueur se dote d’un adaptateur gratuit pour brancher son ancienne PlayStation Camera standard à sa nouvelle console. Sony n’a pas encore détaillé les modalités nécessaires pour se voir fournir ce fameux adaptateur. Malgré une rétrocompatibilité presque totale de la PS5 avec des titres PS4, quelques-uns ne le seront pas. Les jeux suivants seront donc étiquetés « Seulement jouable sur PlayStation 4 » dans le PlayStation Store à l’avenir :

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Le dilemme de la manette

Le gros point de divergence entre la PlayStation 5 et la PlayStation 4 reste cependant avec quelle manette jouer à quel jeu. Comme l’a déclaré Sony par le passé, la nouvelle manette DualSense sera la seule grâce à laquelle les utilisateurs de la PS5 pourront jouer à des titres PS5. Elle pourra néanmoins être utilisée pour jouer à des jeux PS4. La manette DualShock 4 et d’autres accessoires spécifiques ne fonctionneront que sur les titres PS4. « Pour une meilleure expérience vidéoludique, nous vous conseillons d’utiliser une DualShock 4 sans fil pour des jeux PS4 et PS VR sur une PS5 », souligne Sony. À noter que le bouton Share de la DualShock 4 – remplacé par le bouton Create sur la DualSense – ne fonctionnera pas de la même façon sur PS5 : il sera réduit à incarner un « miroir » des nouvelles fonctions Create – à savoir, prendre de photos, démarrer ou arrêter un enregistrement et accéder au menu Create.

Pour finir, Sony a aussi évoqué le sort des copies numériques des jeux PS4 sur PS5. Dans son communiqué, la firme remarque que des jeux PS4 – sauvegardes inclues – peuvent être transférés sur une console PS5 par le biais d’une simple connexion WiFi. Pour ceux qui douteraient de la robustesse de cette dernière, le même principe s’applique par le biais d’une extension de stockage externe branchée à la PS5. Là encore, Sony n’a toujours pas indiqué quels équipements du genre pourront être accueillis par la nouvelle console.