Google peut identifier une chanson que vous fredonnez

« Fredonner pour chercher ». C’est le nom de cette nouvelle fonction de Google qui vous permettra de connaître le nom d’une chanson en sifflant ou fredonnant sa mélodie à l’algorithme de Google.

On pourrait presque penser à la version ultime de la célèbre application de reconnaissance musicale Shazam. Si l’application possédée aujourd’hui par Apple a besoin qu’on lui passe la chanson pour que son algorithme en trouve le titre et l’artiste, Google est aujourd’hui allé beaucoup plus loin. En effet, on ne dispose pas toujours du son de la chanson sous la main, et la mémoire auditive est souvent le seul outil qui nous reste.

Disponible sur iOS et Android, cette fonctionnalité est très simple à activer. Il suffit de lancer l’assistant vocal de Google et de lui demander « Hey Google, quelle est cette chanson ? » puis de prouver vos talents de chanteur en fredonnant le titre. En fonction de votre performance ou de la notoriété de la chanson, le résultat sera plus ou moins précis et proposera au moins une liste de chansons qui pourraient correspondre à votre mélodie.

D’après Google, cette fonctionnalité utilise une technique algorithmique, l’apprentissage automatique, qui « transforme le fredonnement en une séquence numérique représentant la mélodie de la chanson », permettant ainsi à l’application de la comparer aux chansons existantes. L’algorithme serait capable de séparer cette séquence numérique des autres éléments qui caractérisent un morceau de musique, comme le son des instruments ou de la voix humaine. Ce n’est cependant pas une première : l’application SoundHound permet déjà de trouver une chanson en la fredonnant