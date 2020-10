Cette table tactile géante intègre des tonnes de jeux de société cultes

La société Arcade1Up a dévoilé sur Kickstarter une impressionnante table tactile, capable de contenir plusieurs dizaines de jeux de société Hasbro.

Imaginez un peu une table tactile capable de stocker plusieurs dizaines de vos jeux de société préférés, sans avoir à encombrer inutilement votre salon ? Les ludophiles le savent : au bout d’un moment l’accumulation de boîtes de jeux commence à devenir un véritable problème. Pour y remédier, la société Arcade1Up a lancé sur Kickstarter un ambitieux projet de table tactile capable de stocker virtuellement plusieurs dizaines de jeux cultes, rapporte le site Gizmodo. Imaginée en partenariat avec la marque Hasbro, cette dernière intègre ainsi de nombreux classiques du genre, comme le Scrabble, le Monopoly, ou encore la Bataille Navale. Des jeux plus modernes (et surtout plus excitants) sont également de la partie, à l’instar de Pandemic et de Ticket to Ride.

Jouer et gagner de la place

Disponible en deux tailles (24 pouces et 32 pouces), la table Infinity permet de jouer de 1 à 6 joueurs (selon les jeux) et est résistante à l’eau et aux chocs, ce qui vous permettra de ne plus culpabiliser en renversant votre verre sur le plateau. Si pour le moment, cette dernière ne propose qu’une cinquantaine de jeux, tous issus de l’écurie Hasbro, Arcade1Up promet déjà l’arrivée d’une boutique virtuelle, accessible directement en WiFi depuis la table. Elle permettra aux joueurs de s’offrir les dernières nouveautés ludiques du moment. Les développeurs indépendants ou passionnés pourront aussi créer leur propre contenu et le partager à la communauté, ouvrant encore davantage les possibilités offertes par le dispositif, à l’instar de Tabletop Simulator sur PC.

Équipée d’un écran tactile HD avec retour haptique, de deux haut-parleurs et de pieds amovibles, la table de jeu Infinity est toujours accessible sur KickStarter, avant le clap de fin de sa campagne fixée au 30 novembre. Il est possible de participer à partir de 499$ (427€) pour être l’un des premiers à recevoir le modèle 24 pouces, dont la livraison est estimée à partir de mars 2021. À noter cependant que, pour le moment, le marché européen (et donc français) est exclu de la zone de livraison promise par la campagne.