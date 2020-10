La Lune aura bientôt son réseau 4G, grâce à Nokia

La NASA vient d’investir 14,1 millions de dollars chez Nokia et l’a chargé de développer un réseau 4G sur la Lune afin de préparer son retour sur notre satellite en 2024.

Tandis que la 5G s’implante sur Terre et devrait faire ses premiers pas dans l’Hexagone d’ici la fin de l’année, Nokia compte créer un réseau 4G sur… la Lune. Cette initiative parfaitement sérieuse est portée par la NASA et le constructeur Nokia. La branche américaine de l’équipementier finlandais a ainsi reçu un peu plus de 14 millions de dollars de la part de l’agence spatiale afin de développer ce réseau mobile 4G sur notre satellite naturelle. Contrairement aux apparences, cette 4G ne servira pas à permettre aux futurs touristes de regarder Netflix dans leurs chambres d’hôtel lunaires. Elle devrait plutôt servir aux astronautes de la NASA, à l’origine de cette demande, afin d’améliorer les communications entre leurs habitations, les rovers, les fusées et tout autre appareil nécessaire à la vie et l’établissement d’humains sur la Lune. « Avec le financement de la NASA, Nokia étudiera comment la technologie terrestre pourrait être modifiée pour l’environnement lunaire afin de permettre des communications fiables et à haut débit » a précisé Jim Reuter de la NASA à la suite de cette annonce.

S’il ne prend pas de retard, l’aboutissement du projet est prévu d’ici 2024, date de retour de l’Homme sur la Lune dans le cadre de la mission Artemis. Au total, la NASA a investi pas moins de 370 millions de dollars dans de nombreuses entreprises afin de préparer son retour sur le sol lunaire. En parallèle de ce projet prometteur, Nokia devient également un acteur de poids dans le déploiement de la 5G sur Terre cette fois, et notamment en Europe, où la méfiance envers Huawei commence à se faire de plus en plus forte. En France, Orange devrait ainsi se débarrasser de ses équipements Huawei et s’équiper chez Nokia et Ericsson à l’avenir.