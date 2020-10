Xavier Niel : l’argument écolo contre les smartphones subventionnés

18 octobre 2020

Avec des smartphones haut de gamme de plus en plus chers, le modèle de la subvention a de beaux jours devant lui. Seul Free Mobile s’y oppose, et Xavier Niel, le fondateur d’Iliad, s’en explique.