The Mandalorian : ultime bande-annonce pour la saison 2

Un peu plus d’une semaine avant le retour du chasseur de prime interstellaire interprété par Pedro Pascal sur Disney+, un dernier teaser vient faire monter la hype autour de la première série aux dimensions cinématographiques consacrée à l’univers Star Wars.

C’est une des séries phares de la plateforme de streaming de Disney et l’une des plus attendues. La saison 1 de la série Star Wars de Jon Favreau avait présenté sa première saison, en France, en avril 2020. Au moins, on peut dire que l’attente aura été courte. Cette saison 1 avait reçue de nombreuses critiques positives, notamment vis-à-vis de sa technique, de sa photographie et de sa bande-originale, composée par le suédois Ludwig Göransson. La nouvelle bande-annonce sortie en septembre dernier ainsi que le teaser daté d’il y a quelques jours laisse penser que la saison 2 sera plus dynamique que la première. Ce court teaser est un concentré très rapide d’action mais aussi un rappel des enjeux à la fin de la première saison et des personnages principaux.

The countdown begins. Start streaming the new season of #TheMandalorian Oct. 30 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/YEyaYVB14X — The Mandalorian (@themandalorian) October 14, 2020

**Attention spoilers**

D’abord, il est clair que la saison 2 fera revenir, aux côtés de Din Djarin alias Mando, la guerrière Cara Dune (Gina Carano), le dirigeant de la Guilde des Chasseurs de primes Greef Karga (Carl Weathers) et, cela va sans dire, « Baby Yoda » (nom donné à la petite créature verte par les fans, sobrement nommée « l’Enfant » dans la série). Enfin, l’antagoniste présenté à la fin de la première saison, le Grand Moff Gideon (interprété par le très sollicité Giancarlo Esposito) sera bien sûr présent. Quant au fil rouge de la série, il semble inchangé : Mando et ses collaborateurs vont devoir protéger la petite créature verte de ceux qui veulent acquérir son pouvoir, manifestement lié à la fameuse force des Jedi & des Siths. Dans la saison 2, le principal objectif du chasseur de prime sera de trouver un foyer pour l’enfant. Cela promet un long voyage à travers la galaxie et probablement la découverte de planètes & de personnages inédits.

Le format de cette saison 2 sera celui d’un épisode par semaine à partir du 30 octobre. La série est d’ailleurs sur une très bonne lancée, puisque Jon Favreau a d’ores et déjà annoncé qu’il était à l’écriture d’une troisième saison. Avant de s’attaquer à la saison 2 la semaine prochaine, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à notre critique de la saison 1.