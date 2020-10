Xiaomi présente la première recharge sans fil 80W au monde

Le constructeur chinois innove en présentant aujourd’hui sa dernière innovation sur le marché du smartphone, avec une technologie de recharge sans fil de 80 W.

Après avoir présenté son chargeur Wireless Charging Technology 30W il y a seulement un an de cela, la marque chinoise Xiaomi revient avec une nouvelle innovation de taille dans le domaine de la recharge mobile. Le constructeur vient en effet d’annoncer l’arrivée de son nouveau chargeur sans-fil de 80W. C’est une première mondiale puisque chez la concurrence, le OnePlus 8T sorti la semaine dernière propose une charge rapide filaire de 65W, tandis que la marque Oppo a annoncé cet été l’arrivée du chargement sans fil de 65W et filaire de 125W.

Ce nouveau système de chargement serait capable de charger une batterie de 4000 mAh à raison de 10% toutes les minutes, assure la marque dans un communiqué. Il permettra ainsi de gagner 100% de batterie en moins de 20 minutes. À titre de comparaison, la technologie 30W Mi Wireless assurait une recharge similaire en 69 minutes. Cette innovation particulièrement prometteuse sur le marché de la charge mobile pourrait “établir une nouvelle référence, non seulement dans le domaine de la recharge sans fil, mais également de la recharge dans son ensemble” espère Xiaomi. Cette évolution sonne comme un nouveau record, un an après la présentation de la recharge Mi Wireless 30W, et seulement quelques mois après l’arrivée de la recharge sans fil 40W (en mars 2020), et 50W (en août), qui constituaient déjà des records dans leur domaine. Tandis que le Xiaomi Mi 10 Ultra, présenté il y a un peu plus tôt cette année, sera le premier au monde à bénéficier de la charge filaire 120W et de la technologie Mi Wireless 50W, les prochains modèles de la marque devraient ainsi connaître une véritable avancée en matière de charge sans fil.