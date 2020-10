5G : vérifiez dès maintenant si vous êtes éligible

Le site ZoneADSL vient de lancer la première carte d’éligibilité à la nouvelle génération de réseaux mobiles, de quoi vous permettre de vérifier dès aujourd’hui si vous serez parmi les premiers à bénéficier de la 5G à son lancement.

Les enchères pour les premières bandes fréquences sont terminées, et Orange a même dévoilé ses premiers forfaits, démarrant à 39,99€ par mois. Quant aux smartphones compatibles, ils sont de plus en plus nombreux chez Samsung, Xiaomi, OnePlus ou encore Apple avec ses iPhone 12. La 5G arrive à grands pas dans l’Hexagone et devrait tenir sa promesse de faire ses débuts d’ici la fin de l’année, normalement au mois de décembre pour le grand public. Néanmoins, si la 5G sera prochainement disponible, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Le déploiement commence tout juste et il faudra nécessairement habiter dans une zone couverte pour en profiter sur ses appareils compatibles. Avant de craquer pour un forfait 5G, vérifiez dès maintenant si vous habitez une zone éligible grâce à cette première carte de France d’éligibilité 5G du site ZoneADSL !

Vérifiez dès maintenant si vous êtes éligible à la 5G avec cette carte interactive

Pour créer cette carte, ZoneADSL s’appuie sur les données de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), ce qui signifie qu’elle sera mise à jour régulièrement en fonction de l’avancée des travaux de déploiement en France. Pour l’heure, seules quelque grandes villes et leurs alentours sont couvertes en 5G. Même Paris ne bénéficie pas d’une couverture à 100%, et on y retrouve surtout les réseaux d’Orange, qui s’est attribué une bonne partie des blocs fréquences durant la première mise aux enchères. La situation devrait logiquement grandement s’améliorer dans les semaines/mois à venir, avant un lancement à plus vaste échelle l’année prochaine. Il faut dire que la France a pris beaucoup de retard cette année dans le déploiement de la nouvelle génération de réseaux mobiles, tandis qu’une trentaine de pays dans le monde l’ont déjà lancé, dont des voisins tel que l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie ou encore l’Espagne. Si vous êtes impatient d’utiliser la 5G, sachez que Orange (à partir du forfait 70 Go) et Bouygues (forfaits Sensation 50 et 80 Go) proposent déjà des abonnement qui seront compatibles 5G le moment venu.