Samsung : le prochain Galaxy S aurait de l’avance

Selon un leaker très réputé, le futur fleuron de Samsung pourrait prendre de l’avance afin de mieux concurrencer les iPhone 12 d’Apple. OnLeaks en profite pour partager un premier rendu de celui qui pourrait porter le nom de Galaxy S30 ou Galaxy S21.

Avec un peu de retard, Apple a récemment présenté ses iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, dont les précommandes sont ouvertes depuis vendredi dernier. A contrario, Samsung pourrait quant à lui lancer son futur grand concurrent – le Galaxy S21 ou Galaxy S30 – avec de l’avance. C’est en tout cas ce qu’affirme le leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), dont la théorie est soutenue par une flopée d’autres rumeurs. Selon lui, le prochain Galaxy S serait lancé dès le mois de janvier 2021, soit bien plus tôt qu’à l’accoutumée. Samsung a en effet pris l’habitude de présenter ses fleurons en février et de les lancer fin février/début mars. Le leaker en profite pour partager un premier rendu du smartphone, qui s’offrirait une toute nouvelle face arrière l’année prochaine.

D’après les premières rumeurs à son sujet, le Galaxy S30 ou S21 (le nom n’est pas encore connu) devrait être décliné en trois modèles, comme son prédécesseur. On retrouverait un modèle standard doté d’un écran de 6,2 pouces, un modèle « Plus » dont on ne connaît pas encore la taille de l’écran et un modèle « Ultra » doté d’une dalle mesurant entre 6,7 et 6,9 pouces. Tous ces écrans seront poinçonnés de la même manière que le Galaxy S20, Galaxy s20+ et Galaxy S20 Ultra mais le modèle « Ultra » pourrait se doter d’un stylet tout comme les Galaxy Note, d’après Hemmerstoffer. Ce modèle devrait mesurer 165,1 x 75,6 x 8,9 mm avec une épaisseur montant à 10,8 mm du côté de l’emplacement du bloc photo. La version Ultra se doterait de 4 objectifs et le module caméra serait largement revu pour déborder sur les bordures. Reste à attendre quelques mois pour avoir la confirmation de ce look bien particulier.