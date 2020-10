Apple lance sa chaîne musicale, Apple Music TV

Un peu moins de quarante ans après la création de la chaîne MTV, Apple a décidé de sortir sa propre chaîne musicale, qui diffusera clips, spectacles et événements musicaux 24 heures sur 24.

Avec sa nouvelle chaîne de télévision Apple Music TV, l’entreprise à la pomme fait du neuf avec du vieux. À l’instar de son ancêtre MTV, la chaîne diffusera une sélection de vidéos en continu, 24 heures sur 24. Pour inaugurer son service, Apple va commencer par passer les 100 chansons les plus écoutées de l’histoire d’Apple Music, basé sur des données d’écoute américaines. Cependant, seuls les Américains pourront bénéficier de cette chaîne (gratuite) pour le moment. Ensuite, peut-être pour tout le monde, Apple Music TV diffusera des clips musicaux, des concerts, des interviews d’artistes, ou encore des classements en tout genre. Bref, le b. a.-ba d’une chaîne musicale qui se respecte.

Vous pourrez accéder de deux manière à ce service, soit dans l’onglet « Parcourir » des applications Apple Music et Apple TV, soit via le site web de la chaîne de télévision. Etant donné que la chaîne américaine MTV est aujourd’hui beaucoup plus portée sur la télé-réalité que sur la musique, Apple a la possibilité de reprendre le flambeau dans les domaine de la musique et de la télévision. Reste à voir si le public suivra.