Evernote : le nouveau design est là (et on l’adore)

Le logiciel de prise de note a récemment annoncé l’arrivée d’une importante refonte, destinée à optimiser ses déclinaisons multiplateformes et à simplifier l’expérience utilisateur.

Après une arrivée remarquée sur le marché de la productivité en 2008, Evernote s’est rapidement imposé comme le leader incontesté des logiciels de prise de notes. Disponible sur PC, tablettes et mobiles, l’entreprise avait même annoncé en 2012 une collaboration avec la marque de carnets Moleskine, en commercialisant des carnets papiers spécialement pensés pour être numérisés depuis le logiciel. À partir de 2015 pourtant, rappelle EnGadget, Evernote change de PDG et licencie une bonne partie de son personnel, tout en augmentant les prix de ses solutions premium. Cette situation difficile, couplée à l’émergence d’une concurrence de plus en plus féroce, à l’image d’Apple Notes, Bear Notes ou encore Google Keep, a amené l’entreprise à stagner sur le marché, sans vraiment se renouveler.

Le retour en force d’Evernote

Après plusieurs années sans réelle innovation, il semblerait cependant qu’Evernote soit désormais prêt à faire son grand come-back sur le marché. Le mois dernier déjà, on a assisté à l’arrivée d’une nouvelle version de l’application pour iPhone et iPad. Quelques semaines plus tard, c’était au tour des applications Windows et MacOS de connaître une refonte graphique, avant d’être suivies par l’itération web du logiciel. Une mise à jour similaire est d’ailleurs prévue dans les jours à venir pour l’application Android.

“Notre question n’est pas de savoir comment obtenir le prochain million d’utilisateurs, mais comment obtenir les 10 millions suivants.” — Ian Small, PDG d’Evernote

C’est donc dans une simplification massive de son interface qu’Evernote s’est lancé depuis quelques mois. Le nouvel éditeur de texte proposé par le logiciel a ainsi été largement simplifié, à commencer par sa barre d’outils, qui a vu son nombre de raccourcis réduit. De son côté, la fonction de surlignage bénéficiera (enfin !) de couleurs supplémentaires, tandis que plusieurs nouvelles en-têtes ont été ajoutées pour personnaliser les documents. Au total, ce sont 175 projets “à réparer” qui ont été pointés du doigt par les employés de l’entreprise, explique Ian Small, PDG d’Evernote au site EnGadget. Un remaniement en profondeur, qui se concentrera désormais sur l’échange entre les différentes plateformes d’un même utilisateur. D’abord déployée sur les versions web, cette nouvelle version d’Evernote devrait ainsi permettre aux utilisateurs réguliers d’y voir plus clair, tout en attirant de nouveaux clients potentiels.