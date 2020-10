iPhone 12 : casser votre écran va vous coûter très cher

Tandis que les iPhone 12 et iPhone 12 Pro s’apprêtent à atterrir dans les mains des premiers acheteurs ce vendredi, Apple met à jour sa fiche recensant le prix de ses réparations. Le changement d’écran coûtera aussi cher sur un iPhone 12 qu’un iPhone 12 Pro.

Il n’a jamais été vraiment abordable de faire remplacer son écran d’iPhone chez Apple, mais les prix de réparation augmentent encore cette année avec l’arrivée de l’iPhone 12. Apple vient en effet de mettre à jour sa page de réparations pour inclure les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, en attendant le lancement plus tardif des iPhone 12 mini et des iPhone 12 Pro Max, prévus en novembre.

Si le remplacement de l’écran d’un iPhone 12 Pro coûte le même prix que sur iPhone 11 Pro – malgré les quelque 0,3 pouce supplémentaire – celui de l’iPhone 12 augmente de 100 euros par rapport au remplacement d’un écran d’iPhone 11. Toutes ces opérations sont facturées 311 euros, qu’il s’agisse d’un iPhone 12 ou d’un iPhone 12 Pro. Cela pourrait s’expliquer par l’arrivée de l’OLED sur l’iPhone 12 « standard », alors que l’iPhone 11 disposait d’une dalle LCD, moins coûteuse à produire. À noter qu’Apple a introduit cette année un nouveau type d’écran en céramique durcie, que la firme a vanté comme étant quatre fois plus résistant aux chutes et « plus résistant que n’importe quel verre de smartphone ». S’il conviendra de voir les premiers crashs tests habituels à la sortie des iPhone 12 pour le constater, il se pourrait que la casse d’un écran devienne plus rare.

Du côté des autres réparations, elles ne changent pas vraiment de prix. Comptez toujours 75 euros pour remplacer la batterie, et 591 euros pour les « autres dommages » (dysfonctionnement majeur de l’iPhone, causé par un liquide, par exemple) pour l’iPhone 12 Pro. Le prix de cette réparation prend néanmoins 46 euros sur l’iPhone 12 par rapport à son prédécesseur, et est désormais facturé 477 euros. Si vous n’êtes pas spécialement habiles de vos mains, on ne saurait donc trop vous conseiller de vous pencher sur l’AppleCare+, la solution d’Apple facturée 169 euros sur iPhone 12 mini et iPhone 12 et 229 euros sur les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max et qui vous permet de faire tomber le tarif d’un remplacement d’écran à seulement 29 euros (les deux premières fois seulement), ou encore de changer son châssis pour seulement 99 euros.

