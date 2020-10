À 400 kilomètres de route au sud-est de la capitale péruvien de Lima se trouve un immense chat de plus de 32 mètres de long, allongé sur son flanc au soleil. Ce félidé – ou plutôt, le tracé de ce félidé – aurait plus de 2000 ans. Il appartient à un groupe de géoglyphes, immenses dessins composés de lignes, souvent creusées dans le sol, appelés les « lignes de Nazca. » Le premier de ces géoglyphes, qui comptent notamment un colibri, une orque ou encore un singe de 55 mètres de long, a été découvert en 1927 et aurait été réalisé par des Nazcas (dont la région désertique porte désormais le nom), un peuple pré-Inca dont le règne s’est étalé de – 200 avant notre ère à 600 au Pérou.

