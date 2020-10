CARAPACES : un jeu de triangles qui se clipsent pour créer des sculptures façon « Low Poly »

Après INSIDE3 le casse-tête qui rend fou, DOuG lance le premier « DESIGN PUZZLE », le jeu de construction qui fait de vous un ARTISTE !

Nouveau concept hybride qui ne rentre pas dans les cases, entre puzzle-3D et sculpture-DIY (Do It Yourself), CARAPACES c’est un set de 10 triangles différents qui se clipsent ensemble (sans colle ni outil) pour vous permettre de créer des sculptures contemporaines façon « Low Poly ».

CARAPACES est déconseillé aux moins de 14 ans, pas parce que c’est trop compliqué, mais parce que les triangles sont assez pointus…Ceci dit, c’est un peu compliqué.

Vous créez des formes organiques, géométriques ou carrément abstraites à partir de triangles, comme si c’était une œuvre réalisée avec un logiciel 3D en basse résolution. Une tête d’ours, un Moaï, un chien, un monstre imaginaire, une rosace, un paysage fantasmagorique. Ce que vous voulez !

CARAPACES est 100% MADE IN FRANCE : Triangles et emballage fabriqués en France, conditionnement réalisé en ESAT en France, et en plus c’est du plastique PP 100% recyclable.

CARAPACES c’est :

10 triangles différents avec sur chacun des 3 côtés une charnière à la fois souple et rigide, clipsable,

3 longueurs de côtés : 5, 7 et 10 cm. 2 côtés de même longueur se clipsent ensemble,

3 couleurs : blanc, anthracite et un rose très tendance spécial ulule. D’autres couleurs viendront enrichir la gamme dans le temps.

CARAPACES est vendu comment ?

DOuG a voulu laisser la part belle aux créateurs, alors plutôt que de sortir la boîte qui permette juste de réaliser tel ou tel modèle, CARAPACES est proposé en boîtes de 100 triangles.

Avec une boîte de 100 triangles, vous vous amusez, vous découvrez l’esprit, manipulez les triangles et créez vos premières sculptures, ou sinon vous vous entraînez sur un de nos modèles, le cochon, la tête de loup, le petit chien, la tête de mort, le renardeau kawaï, la rosace… Et puis vous les personnalisez (oreilles, queue, tête…) pour en faire vos propres créatures.

Avec 2 boîtes et 200 triangles, vous laissez s’exprimer pleinement votre créativité, ou vous vous inspirez de nos modèles plus complexes : la tête d’ours ou de rhino, le bébé rhino tout mignon, le Moaï… et vous mixez les couleurs.

Avec 3 boîtes vous pouvez tout imaginer !

Où et quand acheter CARAPACES ?

Le produit sera disponible à partir de mi novembre sans doute, mais vous pouvez bénéficier de celui-ci en avant première et à des tarifs avantageux en allant participer jusqu’au 30 octobre au projet de crowdfunding sur ULULE ici. Comptez 35 euros la boite de 100 triangles.