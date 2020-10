Acer dévoile ses nouveaux PC destinés aux créateurs, les ConceptD

Acer n’oublie pas les créateurs de contenus et renouvelle ses ordinateurs de la gamme ConceptD à l’occasion de sa conférence Next@Acer. Au menu, trois ordinateurs : le ConceptD 300, une tour, et les ConceptD 7 et 7 Pro, deux laptops premiums.

Après avoir renouvelé ses ordinateurs portables, ses moniteurs et ses Chromebook, Acer dévoile ses nouveaux chevaux de bataille destinés aux créateurs de contenus exigeants : les ConceptD 300, ConceptD 7 et ConceptD 7 Pro. Au menu, une tour et deux ordinateurs portables haut de gamme qui offrent toutes les dernières technologies aux créateurs. On fait le point sur les nouveautés apportées par cette nouvelle génération.

Le premier de ces nouveaux produits n’est autre qu’une tour PC, le ConceptD 300, qui se mariera à merveille avec les nouveaux moniteurs de chez Acer. Au sein d’une tour relativement compacte de 18 litres et dotée d’un design plutôt élégant et minimaliste, on retrouve un processeur Intel Core i7 de 10ème génération, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 et 64 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz. Côté stockage, on retrouvera pas moins de 4 To de disque dur pour les fichiers « froids » et un stockage rapide de 1 To au format SSD PCIe M.2 de 1 To. Enfin, on retrouve tout ce qu’il faut côté connectique : plusieurs ports USB 3.2, un lecteur de carte SD intégré et un port USB de type C pour la prise en charge de plusieurs écrans et un transfert de données ultra rapide jusqu’à 10 Gbps.

Côté portables, Acer présente les ConceptD 7 et ConceptD 7 Pro, deux stations de travail mobiles haut de gamme qui devraient convenir aux créateurs à la recherche de puissance et de mobilité. Les deux laptops sont dotés d’un châssis blanc épuré qui devrait garder son aspect d’origine et éviter le jaunissement grâce à une couche protectrice spéciale en céramique, précise la marque. Côté puissance, les ConceptD 7 se dotent de puces Intel Core de 10ème génération et de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX, dont une puissante carte NVIDIA Quadro RTX 5000 équipé d’un 3072 coeur CUDA, 48 cœurs RT, 384 cœurs Tensor et 16 Go de mémoire sur le modèle « Pro ». Le tout profitera d’une nouvelle solution de refroidissement doté de trois ventilateurs à haut rendement et la toute dernière technologie de refroidissement thermique d’Acer pour réduire le bruit engendré par la ventilation. Côté écran, on pourra profiter, sur les deux modèles, d’une dalle 4K IPS UHD de 15,6 pouces offrant une large gamme de couleurs couvrant 100% de l’espace colorimétrique Adobe RGB et une précision des couleurs offrant un Delta E<2. Enfin, les deux ordinateurs disposent d’une connectique complète composée de ports USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 3 et d’une qualité audio particulièrement travaillée avec le support du DTS X : Ultra Audio.

Le ConceptD 300 sera disponible en novembre à partir de 1 299€. Quant aux ConceptD 7 et ConceptD 7 Pro, ils seront tous deux disponibles en octobre aux prix respectifs de 2 899€ et 3 699€.