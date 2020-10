Aspire, Swift, Spin : Acer présente ses nouveaux ordinateurs portables

Acer est l’un des premiers à équiper ses nouveaux « notebooks » des microprocesseurs Intel (Tiger Lake) de 11ème génération.

En septembre 2020, Intel a dévoilé sa onzième génération de microprocesseurs, de la famille Tiger Lake. Ces derniers, gravés désormais à 10 nm (contre 14 nm pour la dixième génération, Comet Lake), ont été pensés spécifiquement pour équiper toute une nouvelle peuplade d’ordinateurs portables ultra-portables comme les « notebooks« . Le constructeur taïwanais, Acer, en sera l’un des premiers à en bénéficier cet hiver avec de nouvelles entrées dans ses gammes Aspire, Spin et Swift. En tête, la marque proposera bientôt le Swift 3X (ci-dessous) à 999 euros. Selon Acer, il sera en mesure « d’offrir aux professionnels de la création tels que les photographes et les youtubeurs des capacités uniques et de puissantes performances pour la productivité ou le divertissement, même en déplacement. » Avec son poids d’à peine 1,37 kg et son dalle IPS et Full HD de 14 pouces, ce « notebook » ultra-léger semble véritablement pensé pour la bureautique et la création numérique nomade : il se doterait de plus de 17 heures d’autonomie entre deux recharges, lesquelles permettraient de récupérer quatre heures d’énergie en seulement 30 minutes. Sous le capot, en plus de s’armer d’un CPU Intel Core de 11ème génération, il bénéficiera du nouveau système graphique pré-intégré du fondeur, à savoir Intel Xe Max.

Du côté de la gamme Spin, Acer va viser les étudiants les créatifs ou les plus techniques avec des ordinateurs portables à l’écran flexible à 360° et accompagné d’un stylet Acer Active Stylus. Le nouvel Acer Spin 5 (ci-dessus), par exemple, comporte un « mode tablette pour prendre des notes ou le mode à clapet pour saisir des données, présentant un clavier légèrement surélevé pour une expérience de frappe ergonomique ainsi qu’une meilleure performance thermique. » Le Spin 5 opère, qui plus est, grâce à un microprocesseur Intel Core i7 de 11ème génération, assisté de la même technologie Intel Xe Max. Quant à la gamme la plus grand public, Aspire, Acer proposera en novembre prochain trois modèles au même prix de départ, 599 euros. Selon leur configuration, ces nouveaux Aspire A5 pourront s’équiper d’une carte graphique dédiée, la NVIDIA GeForce MX450, en plus du système Intel Xe pour un rendu graphique plus efficace. En termes de capacité mémorielle, les Aspire A5 peuvent aller jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage en SSD ou 2 To en HDD.

Prix et disponibilité

Spin 5 (SP513-55N) : décembre 2020 à partir de 1 099 €.

