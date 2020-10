Par surprise, Huawei a profité de sa conférence pour présenter un casque audio haut de gamme, les Huawei FreeBuds Studio. Au menu : une fabrication soignée, un son de qualité HiFi avec réduction de bruit active et une autonomie très confortable.

À l’occasion de sa conférence de présentation du Mate 40 et du Mate 40 Pro, Huawei en a profité pour lever le voile sur un certain nombre de nouveautés, dont un casque audio haut de gamme ! Alors que les passionnés d’audio attendaient impatiemment celui d’Apple au cours de la conférence de présentation de l’iPhone 12, c’est finalement Huawei qui tire en premier avec les FreeBuds Studio. Il s’agit d’un casque audio résolument haut de gamme à la finition soignée et aux caractéristiques ultra-prometteuses.

Les Huawei FreeBuds Studio se dotent d’un design over-ear, soit des coussinets qui englobent totalement l’oreille, et qui ne reposent pas sur le cartilage comme les casques de type on-ear. En plus de ces gros coussinets dont le confort a été vanté par Huawei, le casque se dote d’un look franchement premium : bras en acier inoxydable de 7mm, arceau épuré, surface tactile, et deux coloris : Graphite Black et Blush Gold. Pas de boutons, on retrouve une surface tactile pour les contrôles : un tap permet de mettre en pause/reprendre la musique, un swipe vers la droite ou la gauche permet de faire retour/avant, et un swipe vers le haut ou vers le bas permet d’ajuster le volume.

Si le casque semble particulièrement réussi esthétiquement, qu’en est-il de ses performances ? Là encore, Huawei nous gâte et fait l’étalage de ses compétences en matière d’audio sur ces FreeBuds Studio. On retrouve un son de qualité HiFi et un nouveau codec très haute résolution 24 bit / 94kHz ainsi qu’une réponse en fréquence s’étalant sur 48kHz. Le casque est également capable de se connecter simultanément à deux appareils (compatible Mac, Windows, iOS et Android).

Aussi, on retrouve bien entendu la réduction de bruit active couplé à la réduction de bruit passive permise par la conception même du casque. On retrouve ainsi un système reposant sur deux microphones pour faire fonctionner l’ANC, qui devrait s’adapter automatiquement en fonction de l’environnement dans lequel l’utilisateur se trouve. On retrouve également un système de réduction des bruits environnants basés sur 6 microphones pour améliorer le son de la voix lors d’appels. Enfin, on retrouve près de 24 heures d’autonomie, et une charge rapide qui permet de récupérer pas moins de 8 heures en seulement 10 minutes de recharge.