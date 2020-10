Huawei dévoile la Watch GT 2 Porsche Design et des lunettes connectées

En parallèle de son nouveau fleuron, le Huawei Mate 40 Pro, la firme chinoise dévoile une version inédite Porsche Design de sa Watch GT 2 et plusieurs modèles de lunettes audio.

À l’occasion de sa conférence de présentation des Mate 40 et Mate 40 Pro, Huawei a non seulement dévoilé un casque audio haut de gamme, les FreeBuds Studio, mais également une version inédite de sa Huawei Watch GT 2 ainsi que des lunettes connectées. On fait le point sur ces deux produits atypiques !

On retrouve tout d’abord cette Huawei Watch GT 2 Porsche Design. Comme pour les autres produits estampillés Porsche Design, Huawei succombe au prestige de la célèbre marque automobile pour proposer une version remaniée de sa Watch GT 2. À l’intérieur, il ne s’agit ni plus ni moins que de la Watch GT 2 que nous connaissions déjà, soit une montre connectée circulaire avec écran OLED de 1,39 pouces d’une résolution 454×454 pixels. La Huawei GT 2 fonctionne sous LiteOS et tourne grâce au microprocesseur Kirin A1 et 4 Go de stockage avec une autonomie confortable de 14 jours. Elle dispose de fonctionnalités telles les notifications, le suivi de votre sommeil via TruSleep 2.0 ou encore le suivi de votre état de stress via TruRelax. Mais l’apport de Porsche Design se situe – vous l’aurez compris – au niveau du design. On retrouve de nouveau matériaux premium, dont un châssis en titane, un dos en céramique et du Crystal de saphir à l’avant. On bénéficie également d’un nouveau bracelet fait, lui aussi, de titane.

La surprise vient plutôt du côté des nouvelles lunettes FLATBA, des lunettes connectées qui se déclinent en deux modèles solaires – Smart Lang et Smart MYMA – et deux modèles compatibles avec des verres optiques : Smart Havana et Smart Kubo. On retrouve également les Huawei Eyewear II Gentle Monster au look encore plus raffiné.

Par connecté, on n’entend pas des capacités de réalité augmentée façon Google Glass, mais plutôt des capacités sonores façon Bose Frames, un produit que nous avions particulièrement apprécié. On dispose ainsi d’un haut-parleur de 128mm sur chaque tranche des lunettes, situé au niveau des tempes. Huawei affirme avoir travaillé à réduire le son qui pourrait s’échapper des lunettes et importuner les personnes proches de soi de 12 dB. Pour contrôler sa musique, on retrouve des surfaces tactiles sur les tranches : double-tap pour prendre/mettre fin à un appel, mettre en pause la musique ou activer l’assistant vocal, et un swipe pour le volume pour pour passer d’une musique à une autre. Les lunettes se rechargent en 1 heure et 50 minutes et offrent jusqu’à 5 heures d’écoute.