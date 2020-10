Ubisoft Connect : le nouveau service crossplay officialisé par l’éditeur

En fusionnant Uplay et Ubisoft Club, le studio de développement français a présenté il y a quelques heures Ubisoft Connect, un nouveau service crossplay visant à rassembler l’intégralité de ses jeux, mais aussi de sa communauté.

Tout comme Electronic Arts, qui opérait il y a peu un grand ménage de printemps au sein de ses services en ligne, Ubisoft a récemment annoncé la fusion de Uplay et Ubisoft Club, qui intégreront désormais un écosystème polyvalent baptisé Ubisoft Connect. Attendu pour le 29 octobre prochain, soit en même temps que la sortie du très attendu Watch Dogs Legion, le nouveau service permettra d’accéder aux services communautaires proposés par l’éditeur français, mais aussi à l’ensemble de ses jeux, peu importe la plateforme via une interface unique.

Grâce à cette nouveauté, Ubisoft espère ainsi rassembler ses joueurs cross-plateformes, en proposant les mêmes services et fonctionnalités à l’ensemble de sa communauté, qu’elle soit sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et même bientôt sur PS5 ou Xbox Series X/S. Une prise en charge mobile sera également de la partie, a dévoilé l’éditeur dans une vidéo de présentation (ci-dessous), grâce à la sortie d’une application dédiée accessible sur smartphones et tablettes. Les services de cloud gaming, quant à eux, bénéficieront aussi d’une compatibilité avec le service.

“En tant que créateur et éditeur, l’important pour nous est d’apporter plus de fluidité et de polyvalence dans l’expérience, pour offrir la liberté de jouer depuis n’importe quel appareil et avec qui l’on veut.” — Stéphanie Perotti, Vice-présidente des services en ligne Ubisoft

Si Watch Dogs Legion sera le tout premier jeu à bénéficier d’une compatibilité Ubisoft Connect. L’intégralité des nouveaux jeux de l’éditeur seront eux aussi accessibles depuis le service, a annoncé Ubisoft. À noter également que plusieurs jeux sortis récemment bénéficieront eux aussi d’une mise à jour visant à leur implémenter les différents services Ubisoft Connect. Centré sur sa communauté, le service proposera notamment de nombreux défis de jeu, aussi bien à durée limitée que communautaires, ainsi qu’une flopée de récompenses à récupérer en jeu. L’éditeur a également confirmé que le cross-plateforme serait désormais disponible par défaut sur l’ensemble des plateformes disponibles.