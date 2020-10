Jony Ive, le génial designer d’Apple, va chez Airbnb

Airbnb vient de s’offrir les services d’un certain Jony Ive, célèbre créateur du design iconique de l’iPhone, de l’iPad, de l’iMac ou encore de l’iPod. L’ancien designer d’Apple et proche de Steve Jobs devrait y développer de nouveaux services et des produits inédits.

C’est une bien belle prise que vient de faire Airbnb. La firme spécialisée dans la location de logement entre particuliers vient en effet de s’offrir les services de Jony Ive, le célèbre designer d’Apple. Celui-ci s’est notamment illustré pendant de longues années aux côtés d’un certain Steve Jobs, en créant successivement le design de l’iMac, puis de l’iPod, avant de dessiner les courbes de l’iPhone et de l’iPad. Le designer avait néanmoins tiré une croix sur Apple en juin de l’année dernière, quittant la Pomme pour créer son propre cabinet, baptisé LoveFrom. Cela n’empêche pas le designer de collaborer avec Apple dans certaines taches, comme on l’a appris l’année passée au moment de son départ. Il n’est toutefois plus exclusif à la firme de Cupertino, comme en témoigne cette « collaboration spéciale » entre Jony Ive et Airbnb.

C’est Brian Chesky, le cofondateur et actuel directeur général de Airbnb lui-même qui a annoncé la nouvelle. « Nous partageons les mêmes convictions sur la valeur et l’importance de la créativité et du design (…) Nous croyons non seulement à la création d’objets et d’interfaces, mais également à la création de services et d’expériences » a-t-il précisé à l’occasion de cette annonce. Pour l’heure, nous ne savons pas encore quel rôle jouera Ive chez Airbnb, si ce n’est la création de nouveaux services de la plateforme, et de nouveaux produits inédits. Par ailleurs, l’annonce intervient alors que l’entreprise californienne s’apprête à entrer en Bourse d’ici la fin de l’année 2020. L’entreprise subit en effet les conséquences de la pandémie de Covid-19 qui limite fortement les déplacements touristiques dans le monde entier, ce qui a freiné sa progression.

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Apple : les flops de design de Jony Ive