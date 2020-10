À l’instar de Watch Party sur Amazon Prime Video, Disney+ déploie aujourd’hui son nouvel outil de co-visionnage à distance : GroupWatch.

Que ce soit avec le confinement ou le couvre-feu, la période actuelle ne favorise toujours pas les soirées cinéma ou entre amis. Les plateformes de streaming l’ont bien compris. Elles sont de plus en plus à proposer un système de visionnage collectif à distance. Après la fonction Watch Party d’Amazon Prime Video (très inspiré du module indépendant, Netflix Party), c’est au tour de Disney+ de rejoindre ce petit club fermé avec son nouvel outil GroupWatch. Disponible dès aujourd’hui, celui-ci permet de réunir jusqu’à 7 personnes (contre 100 sur Amazon Watch Party, aussi compatible avec Twitch), connectées à autant de comptes Disney+ différents, devant le même film ou la même série de manière synchronisée. Comme les fonctionnalités des concurrents cités, GroupWatch autorise aussi le partage de réactions en temps réel, notamment à l’aide de six émoticones assez classiques.

« Les histoires prennent tout leur sens quand on peut les partager avec d’autres, déclare le vice-président en gestion de produit chez Disney, Jerrell Jimerson, dans un communiqué. En cette période où tant de gens sont physiquement séparés de leurs amis et de leur famille, GroupWatch propose de les réunir de manière sécurisée en créant une séance de co-visionnage à distance. » Pour accéder à GroupWatch, il suffit de cliquer sur l’icône correspondante (voir ci-dessus) qui apparaîtra désormais sur les pages consacrées aux différents contenus de la plateforme. Un lien sera généré qu’il faudra partager directement par message ou mail sur smartphone ou par le biais d’un bon vieux copier/coller vers une autre application, ou par mail sur ordinateur. Cependant, à la différence de Watch Party ou Netflix Party, n’importe quel invité au co-visionnage a la possibilité d’interrompre la lecture, de la rembobiner ou d’activer le mode avance rapide pour tout le reste du groupe. Cette différence, quoique moins despotique, risque de rendre certaines séances distancielles très chaotiques.