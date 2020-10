Le Casse des 22 : le 1er escape game Fortnite pour gagner de gros lots

Du 23 ou 25 octobre Cdiscount fête ses 22 ans avec « Le Casse des 22 ». Un escape game virtuel dans Fortnite avec 15 000 euros de cadeaux à la clé.

Être un pionnier du numérique, du e-commerce et partenaire essentiel des gamers, impose de grandes responsabilités. Quand il s’agit de fêter ses 22 ans, Cdiscount casse les codes avec un escape game virtuel sur Fortnite ! À la clé ce ne sont pas moins 15 000 € de lots dont 3 PC gamer qui seront mis en jeu.

Né en même temps que l’internet grand public, Cdiscount est non seulement un des pionniers français du e-commerce, c’est aussi l’un des plus actifs et performants. Il a su évoluer avec le temps, s’adaptant aussi bien aux nouvelles technologies, qu’aux tendances, qu’aux besoins de ses clients. Le grand public bien entendu, mais aussi des gamers, qu’ils soient casual ou hardcore.

Nous retrouvons sur Cdiscount le meilleur du gaming, des machines prémontées, aux composants les plus performants, sans oublier les consoles et les smartphones au juste prix. Pour ses 22 ans, Cdiscount met en place un dispositif original et dans l’ère du temps. Pour y accéder, vous n’avez besoin que d’un ordinateur, une console de jeu, une tablette, un smartphone, bref n’importe quel support ayant Fortnite à son catalogue.

Un escape game virtuel dans Fortnite

Les équipes de passionnés de Cdiscount ont créé une map unique qui comprend 2 entrepôts et un musée de Cdiscount. Un escape game virtuel où vous devrez explorer chaque recoin de la map pour trouver un des 4 paquets cadeaux stratégiquement cachés. Ils contiennent des énigmes que vous devrez ensuite résoudre pour avoir une chance de gagner.

Là où Cdiscount exprime son âme de gamer c’est bel et bien la modélisation 3D de sa map. En effet, pour explorer de fond en comble, vous devrez bien fureter dans tous les coins. Mais surtout faire preuve d’une habilité et d’une précision presque diabolique dans vos sauts. En effet, pour atteindre les indices, vous devrez appréhender Fortnite comme un jeu de plateau. Vous allez multiplier les sauts parfois improbables, n’hésitez pas à chercher, tenter. Serez-vous capable de résister au stress qui monte à chaque saut réussi ? La peur de rater le suivant ne doit pas vous arrêter et votre persévérance sera récompensée.

À cela s’ajoutent les énigmes qui feront chauffer vos neurones, tout en restant très accessibles. Soyez juste logique et n’oubliez pas que le musée Cdiscount n’est pas là que pour faire joli. Vous avez trois jours pour rafler la mise en jouant au “Casse des 22”, avec tous les soirs un PC gamer complet à gagner en plus d’autres lots tout au long de la journée pour un total d’une valeur de 15 000 euros.

Le casse des 22, comment jouer ?

Chaque jour à 10h à partir du 23 octobre, Cdiscount postera un code sur son Twitter @Cdiscount. Ce code permet d’accéder à la map (en mode créatif de Fortnite) et vous pourrez alors commencer votre exploration et partir à la recherche des paquets cadeaux. Lorsque vous avez résolu une énigme, vous n’avez plus qu’à poster une capture d’écran sur twitter en mentionnant Cdiscount avec le hashtag suivant : #CdiscountLeCasseDes22 + le mot clé de l’énigme.

Si vous séchez une fois sur la map, vous pouvez suivre les streamers partenaires de l’opération : @Teeqzy, @Mushway, @Xewer. Ils partageront chaque jour des tips pour résoudre les énigmes. Voilà de quoi mettre toutes les chances de votre côté.

Le premier à poster gagnera la plus grosse dotation du jour. Vous n’êtes pas dans les heureux gagnants ? Pas de panique, Cdiscount pense à ceux qui sont en retard ou moins doués sur Fortnite… en proposant un tirage au sort chaque jour pour gagner des lots supplémentaires. Que voulez-vous, on n’a pas toujours 22 ans !