PayPal va prochainement connaître un second souffle en autorisant les paiements en cryptomonnaie sur sa plateforme. La fonctionnalité arrivera au premier trimestre 2021 dans nos contrées.

Cela faisait un petit moment que les cryptomonnaies étaient au cœur des questionnements concernant PayPal. Il y a quelques années déjà, la firme dévoilait en partie ses intentions de permettre le paiement en cryptomonnaie en envoyant une lettre à la Commission européenne, tandis que son PDG, Dan Schulman, avait évoqué son désir d’intégrer ces monnaies virtuelles sur sa plateforme. Les spéculations étaient devenues d’autant plus pressantes il y a seulement quelques mois lorsque PayPal concluait un partenariat avec Paxos Trust Company, société spécialisée dans la technologie blockchain. C’est aujourd’hui officiel : PayPal va permettre le paiement en cryptomonnaie dans les « semaines à venir » aux États-Unis, avant de gagner l’Europe et la France au début de l’année prochaine.

La firme annonce que 26 millions de marchands du réseau PayPal permettront les paiements en cryptomonnaie dès le lancement de cette nouveauté. La firme s’occupera de convertir les montants au moment de l’achat. PayPal précise que quatre cryptomonnaies seront concernées dans un premier temps : le Bitcoin, le Bitcoin Cash, l’Ethereum et le Litecoin. Autre bonne nouvelle pour les aficionados des cryptomonnaies : cette nouveauté a fait grimper le cours des monnaies concernées. Suite à l’annonce de PayPal, le Bitcoin a gagné 6,5% pour s’établir à 12 720 dollars, le Bitcoin Cash a gagné 7% pour monter à 258 dollars, le Litecoin 9% pour arriver à 52,20 dollars, et l’Ethereum s’est envolé de 3,7% pour s’établir à 382 dollars. Du côté de Wall Street, la nouvelle a permis au cours de l’entreprise de progresser de 2,3% en début de séance. Bientôt, les quelque 346 millions d’utilisateurs de PayPal pourront profiter de ces monnaies pour faire leurs achats, voire même commencer à spéculer, de quoi donner un second souffle bienvenue à l’entreprise anciennement détenue, en partie, par Elon Musk.