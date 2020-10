OnePlus Nord N100 et N10 : la marque s’apprête à casser les prix

Selon de récentes fuites, OnePlus devrait présenter ses deux nouveaux smartphones d’entrée et de milieu de gamme – le Nord N100 et le Nord N10 5G – ce lundi 26 octobre.

Comme l’assuraient de précédentes rumeurs concernant le prochain OnePlus 9, la marque chinoise aurait la ferme intention de favoriser sa gamme OnePlus Nord à l’avenir. Selon de nouvelles informations « leakées » par le célèbre Steve Hemmerstoffer, alias OnLeaks, sur Voice, cette gamme pourrait désormais servir à offrir des smartphones d’entrée de gamme, aux capacités réduites en comparaison de leurs aînés. Le « leaker » affirme que OnePlus présentera ses nouveaux Nord N100 et Nord N10 5G ce lundi 26 octobre. Le premier devrait être le moins cher mais aussi le moins intéressant si l’on en croit les caractéristiques techniques dévoilées par OnLeaks tandis que le second, plus ambitieux, devrait ravir un public plus large.

Le OnePlus Nord N100 se doterait d’un écran 6,52 pouces d’une résolution HD+ (720 x 1 600 pixels), contre 6,49 pouces en Full HD+ et 90 Hz de taux de rafraîchissement pour le Nord N10 5G. Sous le capot, le premier opérerait avec un SoC Qualcomm Snapdragon 460, seulement, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage tandis que son « grand frère » fonctionnerait grâce à une puce Snapdragon 690 (compatible 5G), couplée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Nord N10 5G se démarquerait aussi dans le domaine optique avec à l’arrière une caméra principale de 64 MPx ainsi qu’une lentille ultra-grand angle de 8 MPx, un optique macro de 2 MPx et un optique portrait de 2 MPx. Le Nord N100, lui, se contenterait d’uniquement trois optiques dont un de 13 MPx et deux de 2 MPx. Il sortirait néanmoins son épingle du jeu grâce à la présence d’un port Jack 3,5 mm et d’une batterie 5 000 mAh, contre 4 300 mAh pour le Nord N10 5G. Comme le remarquent nos confères de Frandroid, le Nord N100 est presque l’exact équivalent du Oppo A53, sorti cet été en Inde. Pour rappel, cela n’a rien d’étonnant : OnePlus et Oppo – comme Realme ou encore Vivo – sont toutes les deux des filiales du géant chinois de l’électronique, BBK Electronics.