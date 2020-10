Tesla étend plus largement la bêta de son pilote automatique

La marche du progrès ne sera pas interrompue : The Verge rapporte qu’Elon Musk a affirmé que le pilotage automatique profitera d’un « déploiement large » chez les propriétaires de voitures Tesla avant la fin de l’année 2020. En attendant, le constructeur automobile a récemment délivré la version bêta de son mode « Full Self-Driving » à de nouveaux clients. Plusieurs d’entre eux ont partagé leurs essais sur Internet, comme un certain Brandonee916 sur Twitter qui déclare ci-dessous : « pas mauvais pour un premier essai. »

Overly cautious at a roundabout… I didn’t have to interact until the end of the process. Not bad for the first attempt! Go FSD BETA! pic.twitter.com/3gPkztUWgY

— Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020