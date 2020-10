Netflix va vous permettre de suivre vos séries… sans regarder l’écran

Suivre une série sans même en voir l’image, comment est-ce possible ? Netflix semble avoir trouvé un début de solution : un mode audio pour « écouter » ses séries, comme un podcast. La fonction est actuellement en test sur l’application Android de la plateforme.

Qui n’a pas laissé une série ou un film en fond sonore tout en faisant autre chose, sans forcément regarder son écran ? Netflix semble l’avoir bien compris et préparerait une fonction qui permettrait de nous faciliter la vie tout en économisant de l’énergie. Comme l’a repéré XDA Developers, la plateforme de vidéo en streaming testerait actuellement une fonctionnalité qui permettrait de poursuivre la lecture audio d’un film ou d’une série en arrière-plan. Concrètement, cela ferait office de « mode audio », permettant d’écouter sa série tout en effectuant d’autres tâches sur son smartphone, ou bien tout simplement pour la suivre sans avoir nécessairement l’écran devant les yeux.

Néanmoins, si cette nouvelle fonction a du potentiel – notamment pour permettre à la firme de prendre des parts de marché sur le secteur du podcast – elle n’est pour l’instant testée que sur la version Android de l’application, note XDA Developers. Sur l’app Android, deux lignes de codes ont été repérées : l’une évoque l’arrêt du chargement de l’image, dans le but d’économiser des données, tandis que l’autre évoque très explicitement l’exécution du son, sans l’image. Bien sûr, ce type de fonctionnalité n’est pas pensé pour tous les programmes. Elle pourrait néanmoins avoir du sens lorsqu’on regarde pour la énième fois un programme ou qu’on découvre un documentaire ou un spectacle de stand-up, qui fleurissent de plus en plus sur la plateforme et qui peuvent parfois se consommer sans son. Qui sait, peut-être que Netflix prévoirait aussi des contenus exclusivement audio à venir sur sa plateforme ? Rien ne nous dit que la firme de Reed Hastings y travaille, d’autant plus qu’il n’est absolument pas certain que cette fonctionnalité – en test chez un panel restreint d’utilisateurs Android – voit réellement le jour.