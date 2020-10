Xiaomi déloge Apple du podium des plus gros vendeurs de smartphones au monde

Les plus gros vendeurs de smartphones au monde se seront bousculés au cours du dernier trimestre. Huawei, fort d’être parvenu à déloger Samsung de sa première place au début de l’été, vient de retomber second. Apple cède même sa troisième place à Xiaomi, faute d’avoir pu lancer ses iPhone en septembre.

Huawei et Apple dévissent, tandis que Samsung récupère son trône de plus grand vendeur de smartphone au monde. Voilà comment nous pourrions résumer succinctement ce nouveau classement des meilleurs vendeurs de smartphones élaboré par les cabinets IDC, Counterpoint et Canalys pour le dernier trimestre.

Samsung de retour au sommet

La première surprise, c’est donc le retour de Samsung au sommet. Brièvement évincé de la première place du podium par Huawei au début de l’été, le constructeur sud-coréen reprend des couleurs depuis quelques mois, avec une hausse de 47% de ses ventes. Huawei avait en effet su profiter de la crise pour réaliser des ventes records en Chine, tandis que le reste du monde était toujours embourbé dans la crise sanitaire, tout en faisant fi des sanctions américaines qui l’empêchent toujours d’utiliser les services de Google. Néanmoins, ce dernier trimestre n’aura pas confirmé la tendance : le constructeur chinois a reculé de 7% en terme d’expédition de smartphone. Il reste néanmoins à la seconde place du classement, juste devant, non plus Apple, mais Xiaomi !

Apple hors du podium

La Pomme vient en effet de tomber à la quatrième marche du podium, en faveur du chinois Xiaomi, en très nette progression depuis une bonne année (+46%). Apple, malheureusement, enregistre une baisse de 7% sur le dernier trimestre. Néanmoins, la situation ne pourrait être que temporaire, puisque la marque américaine souffre là du retard de ses derniers iPhone 12, qui ont été présentés en octobre, et non pas en septembre comme à l’accoutumée. Enfin, le reste du classement est composé des marques de BBK Electronics, soit Oppo, Vivo ou encore Realme.