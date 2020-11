Véligo va ajouter un biporteur, un triporteur et un vélo rallongé à son offre

La crise sanitaire a accéléré une tendance lourde, celle du vélo en ville ! L’usage du deux roues a littéralement explosé en milieu urbain depuis le début de l’année, y compris en région parisienne. Véligo surfe sur cet engouement avec trois nouveaux modèles bientôt en circulation.

Véligo, c’est le service de location de vélos à assistance électrique (VAE) mis en place par Ile-de-France Mobilités. L’idée est astucieuse : on peut louer un deux roues pour six mois renouvelable trois mois, le tout pour 40 € par mois. Ensuite, si on est convaincu, il suffit d’acheter son propre véhicule, des aides sont d’ailleurs proposées pour financer l’acquisition.

Pour transporter des enfants… et des meubles !

Le succès est tel que Véligo a rapidement épuisé sa flotte initiale, qui comptait 10.000 VAE. Pour faire face à la liste d’attente (trois mois d’attente !), le service est en train d’ajouter de nouveaux vélos. Et c’est loin d’être terminé, puisque Véligo a annoncé l’ajout de modèles supplémentaires : un biporteur (deux roues), un triporteur (trois roues) et un vélo rallongé. De quoi transporter plus facilement plusieurs enfants (un seul enfant sur les VAE actuels).

Une banquette arrière sera présente sur le modèle rallongé, tandis que le biporteur et le triporteur auront une caisse à l’avant pour y installer des enfants, mais aussi des courses voire carrément des meubles pour les plus courageux. De quoi pousser les utilisateurs à lâcher complètement la voiture, qui n’est déjà plus la bienvenue à Paris intra-muros depuis plusieurs années.

Ces nouveaux modèles seront proposés à la location entre la fin de l’année et le printemps, ajoute Véligo. Entre temps, le service va muscler sa flotte : 15.000 VAE sont déjà sur les routes, et ce sont 20.000 unités qui sont prévues dans le courant de l’année prochaine. 7.000 Franciliens sont toujours sur la liste d’attente…