Google Stadia permet désormais de jouer en 4G

Le service de cloud gaming proposé par Google permet enfin à ses abonnés de jouer sur mobile, en 4G. Une bonne nouvelle pour les gamers les plus nomades, à condition de s’assurer d’avoir assez de data sur son forfait.

Jouer aux jeux Stadia dans le cloud, et sans Wifi, c’est désormais possible, a récemment annoncé le géant Google. Depuis la fin de la bêta de cet été, la plateforme permet désormais aux joueurs de lancer leurs titres en 4G depuis un support mobile. Depuis l’onglet Performances du menu général, il est ainsi possible d’activer la connexion mobile in-game. Une fois l’option sélectionnée, explique ainsi le site Slashgear, l’habituel icône de lancement des jeux se voit alors remplacé par une petite antenne-relai – signe que le service est désormais connecté au réseau mobile, et non en Wifi.

Évidemment, l’option bien que sympathique est à déconseiller aux joueurs ne possédant pas un forfait avec data illimitée. Google a en effet annoncé que jouer via le réseau mobile consommerait environ 2,7 Go de données par heure. De plus, si Stadia propose à ses abonnés Pro de jouer en Full HD, et même en 4K en Wifi, les joueurs 4G devront au mieux se contenter d’une résolution en 720p et 60 images par seconde pour profiter de leurs jeux sur mobile. Malgré tout, l’arrivée de la 5G, et notamment des nouveaux forfaits d’ores et déjà proposés par certains opérateurs comme Orange, par exemple, devrait permettre à l’avenir de proposer un débit plus élevé, et donc la possibilité de jouer à 1080p, même sans Wifi. Cette situation ne ferait cependant qu’augmenter notre facture data à la fin du mois. En proposant enfin la possibilité pour ses abonnés de jouer en 4G, Google Stadia se hisse désormais au niveau de certains concurrents, comme par exemple xCloud de Microsoft, ou encore GeForce Now de Nvidia.