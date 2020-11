Pourquoi Google ferme aujourd’hui son application Play Music

Adieu Google Play Music ! L’application de streaming musical cède aujourd’hui définitivement sa place à YouTube Music, la nouvelle arme de Google contre Spotify.

Google a profité du week-end le plus morbide de l’année (Halloween, Toussaint et Dia de Los Muertos, obligent) pour enterrer définitivement Play Music. Cette application de stockage mais aussi de streaming musical, créée en mai 2011, laissera désormais toute la place à YouTube Music – la nouvelle arme de la firme de Mountain View contre Spotify. En effet, comme le souligne Ars Technica dans leur nécrologie, la raison principale de ce remplacement complet de Google Play Music par YouTube Music est une affaire de marques. Pourquoi, alors, privilégier YouTube Music à Play Music ? Parce que dans YouTube Music, il y a tout simplement « YouTube. » Ce nom est non seulement connu de tous aujourd’hui et identifié par tous comme la plateforme de diffusion de clips vidéos musicaux par excellence, mais il est aussi celui qui s’accompagne de plus grand profit. Selon Ars Technica, toujours, YouTube – et donc en partie, sa division YouTube Music – générerait 15 milliards de dollars par an à Google. De plus, YouTube Music est aussi inclus dans le volet Premium payant du service et permet, à son tour, de rapporter gros à Google.

Enfin, depuis maintenant plusieurs années, Google doit payer des droits d’auteur et des droits d’utilisation de licences musicales à chaque artiste ou maison de disque diffusé à la fois pour Play Music et YouTube Music. En se débarrassant de la première, la firme de Mountain View peut se contenter de négocier ces droits pour une seule et même diffusion, plutôt que deux. Neuf ans après le déploiement de Play Music, le paysage du streaming musical a changé drastiquement et la concurrence présentée par Spotify ou encore Apple Music force Google à s’adapter économiquement.

Procédure de succession

Pour les utilisateurs de Google Play Music, un message (ci-dessus) s’affiche désormais à son ouverture pour les inviter à transférer leurs fichiers musicaux dans le « cloud » et leurs données associées à leur compte Google sur l’application YouTube Music. Certains transferts, notamment de fichiers locaux, demanderont de plus amples manipulations : à savoir, se rendre sur le site music.youtube.com, accéder à son profil puis importer manuellement les fichiers (dont certains formats, comme .mp4, ne sont pas supportés). Les utilisateurs ont encore jusqu’en décembre pour effectuer le transfert.