La « mini » console portable de Playdate bientôt disponible à la commande

Faisant à peine la taille d’un doigt, la console « Playdate » développée par l’entreprise américaine Panic est en réalité une console de huitième génération. Cette « micro » console ne comporte que quatre commandes principales : une croix directionnelle, deux boutons d’action et une étrange petite manivelle sur le côté. Malgré son aspect manifestement minimaliste, elle coûtera tout de même 149 dollars. D’après Panic, Playdate « est presque terminé » et les premières commandes pourront être effectuées début 2021, avec 20 000 unités disponibles au lancement. L’entreprise pense d’ailleurs que c’est potentiellement insuffisant et invite les futurs clients à ne pas commander « de manière sauvage ».

Les heureux possesseurs de cette petite console jaune bénéficieront de plusieurs jeux gratuits fournis. Panic devrait détailler très prochainement la liste de ces jeux et la console, qui devait sortir beaucoup plus tôt, aurait bénéficié de nombreuses améliorations malgré son report. En effet, la console aurait dû être disponible début 2020, mais a été retardée en raison de la crise sanitaire. L’usine de Panic avait alors fermé, menaçant très sérieusement l’avenir de la console. Heureusement, comme le précise Panic, « nous avons appris à travailler ensemble depuis chez nous et nous n’avons jamais cessé de travailler sur la Playdate (…) Enfin, nous voyons une lumière au bout du tunnel jaune vif. »

And finally, it didn’t take long for DOOM to show up, as per tradition! This amazing effort from Nic (@NicMagnier) delighted us all — and yes, it features Crank to Chaingun™ pic.twitter.com/Rv51WDUwil

— Playdate (@playdate) August 12, 2020