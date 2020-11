En France, le 11 novembre marque l’armistice de 1918, mais cette date a une toute autre signification en Chine, où le 11 novembre marque le Single Day, ou Double 11 : le jour des célibataires. À cette occasion, un gigantesque événement de promotion en ligne est organisé, avec des chiffres de vente supérieurs à ceux du Black Friday et du Cyber Monday combinés ! C’est l’occasion, chaque année, de faire de bonnes affaires, et cela commence dès maintenant sur godeal24.com !

godeal24.com vous permet de dépenser intelligemment et surtout d’économiser gros sur des logiciels authentiques. Dans le cadre du Double 11, bénéficiez des prix les plus bas sur le Web pour les licences authentiques Windows 10 Pro et Office 2019 Professionnel Plus valides à vie. Windows 10 Pro peut être obtenu au prix de seulement 5,5 € par ordinateur, tandis que Office 2019 Professionnel Plus s’acquiert pour 26,14 €. Combinez les deux pour seulement 30,48 € et économisez encore plus ! Découvrez d’autres offres intéressantes ci-dessous sur les différentes éditions de Windows 10, Office et les packs. N’ayez crainte, Godeal24.com permet des paiements ultra-sécurisés.

Les meilleures offres de l’année sur Windows 10 Pro !

Windows 10 vous offre une stabilité élevée combinée à des fonctionnalités et des applications modernes qui rendent votre PC tout simplement imparable. Afin de célébrer le Double 11, godeal24 propose des prix spéciaux sur Windows 10 Pro. Pas besoin de codes de réduction, les prix ont automatiquement baissés ! (Offre limitée)

Double 11, Part 1 : économisez 66% de plus sur Office 2019 et Office 2016

Travailler plus efficacement avec la suite de logiciels Microsoft connue sous le nom de OFFICE. Et si vous décidez d’acheter la série MS OFFICE 2016 ou 2019 pendant la promotion Godeal24.com du Double 11, vous pouvez économiser encore plus. Obtenez un rabais de 66% sur votre achat en appliquant le code « SGO66 » lors de votre commande.

Double 11, Part 2 : économisez 55% de plus sur d’autres logiciels Microsoft.

Besoin d’autre chose que Windows 10 ou OFFICE? Économisez sur chaque logiciel Microsoft en vente lors de la promotion Double 11 sur Godeal24.com en appliquant le code « SGO55 » qui vous offre une réduction énorme de 55% !

Les offres ci-dessus sont exclusivement en cours pendant la vente du Double 11, alors n’hésitez pas et commandez le produit de votre choix dès aujourd’hui pour bénéficier d’économies massives. Compte tenu de la demande pour ces offres, les stocks risquent de ne pas durer longtemps, alors dépêchez-vous !

Faire du shopping sur godeal24.com, c’est simple comme bonjour ! Peu de temps après votre commande, vous recevez un e-mail avec vos clés de produit dans les 24 heures – sans avoir à attendre des jours pour obtenir une réponse. Parfois, l’e-mail de notification peut se nicher dans votre boîte de courrier indésirable, donc si aucun courrier électronique n’est reçu après 24 heures, pas de panique, vérifiez la boîte de courrier indésirable ou contactez directement leur service clientèle : service@godeal24.com. Le service client de Godeal24 fournira une assistance rapide et complète.

N’oubliez pas de télécharger d’abord les versions correctes sur votre PC sur le site de Microsoft, puis de les activer avec les nouvelles clés que vous avez achetées. Alors qu’attendez-vous ? Profitez de ces offres et réductions massives pendant le Double 11 dès maintenant !