TikTok officialise un énorme partenariat avec Sony Music

Le réseau social chinois vient d’annoncer la signature d’un important partenariat avec Sony Music, qui permettra désormais aux utilisateurs de la plateforme de danser sur Beyoncé, Céline Dion ou Michael Jackson.

Malgré l’épée de Damoclès qui plane au-dessus de TikTok depuis déjà plusieurs mois, menaçant le réseau social chinois d’une interdiction sur le sol américain, la propriété de ByteDance se porte bien, merci. La preuve, avec l’annonce aujourd’hui d’un énorme partenariat signé entre TikTok et Sony Music, seulement quelques jours après le nouveau répit accordé à l’application par une juge du tribunal de l’État de Pennsylvanie. Si on ignore encore les termes exacts du contrat reliant le réseau social à l’une des plus grandes maisons de disques de l’histoire, cette annonce pourrait définitivement pérenniser TikTok auprès de son public, estime le site The Verge. Concrètement, les utilisateurs de la plateforme pourront désormais utiliser des musiques de plusieurs milliers d’artistes appartenant à Sony dans leurs vidéos, parmi lesquels Céline Dion, Beyoncé, Michael Jackson, ou encore Mariah Carey (qui promet déjà d’envahir notre feed TikTok à l’approche de Noël cette année).

Si l’annonce de ce partenariat est particulièrement intéressante pour les utilisateurs de la plateforme, qui pourront désormais profiter d’un catalogue musical beaucoup plus large pour animer leurs vidéos, le deal profite aussi à TikTok et à Sony. Pour la maison de disques, débarquer sur la plateforme préférée des jeunes est un énorme coup de publicité, aussi bien pour les nouveaux artistes que pour les plus anciens, dont les chansons pourront être remises au goût du jour. Pour TikTok, il s’agit avant tout d’attirer de nouveaux utilisateurs, tout en enrichissant considérablement l’expérience proposée sur sa plateforme. En plus de Sony, l’entreprise serait également en pleines négociations avec Universal et Warner, ce qui lui permettrait d’enrichir encore davantage son catalogue à l’avenir.