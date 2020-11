Apple dévoile ses contraintes pour les accessoires certifiés MagSafe

Avec son nouvel iPhone 12, Apple ressuscite son chargeur aimanté MagSafe, qui s’insère parfaitement dans le dos en verre du smartphone dernier du nom. Cette renaissance intéresse évidemment de nombreuses entreprises tierces qui souhaiteraient exploiter le magnétisme de l’iPhone pour fabriquer et vendre des accessoires divers et variés. Cependant, Apple va les obliger à se plier à une liste de contraintes précises, pour obtenir la certification MagSafe voulue. Un internaute du nom de Gustavo Fontana est ainsi parvenu à retrouver les documents techniques officiels spécifiant les limites de fabrication des futurs accessoires MagSafe et à les partager sur Twitter (ci-dessous).

I was curios so I found out for you all🤓. You can put magnets, with a specific limit of magnetic force/arrangement:https://t.co/QzgMAp0oxa pic.twitter.com/ump9n6kdTB

— Gustavo Fontana (@gustojunk) November 2, 2020