L’appli TousAntiCovid remplit automatiquement vos attestations

Si jusqu’à présent, il était nécessaire de compléter manuellement chacune de vos attestations de déplacement, l’application TousAntiCovid vient de déployer une mise à jour destinée à faciliter son remplissage.

En plus de porter obligatoirement un masque lors de chacun de nos déplacements, le nouveau confinement signe aussi le retour des attestations de déplacement. Si beaucoup de Français utilisent une version papier de cette dernière, qui peut notamment être réutilisée grâce à un simple stylo effaçable, certains se tournent vers sa déclinaison numérique sur smartphone, plus pratique et surtout plus écologique. Seul problème : jusqu’à présent il était nécessaire pour un utilisateur de compléter manuellement l’ensemble des champs requis (identité, adresse, date de naissance…), ces derniers ne permettant pas le remplissage automatique. Cette perte de temps fastidieuse vient d’être corrigée par le gouvernement… À certaines conditions.

En effet, le gouvernement a dévoilé il y a quelques heures, une petite mise à jour de son application TousAntiCovid, permettant désormais de remplir automatiquement son formulaire de sortie. Dévoilée le 22 octobre dernier et accessible gratuitement depuis les stores Android et iOS, la nouvelle version de StopCovid permet aux Français d’être alertés s’ils croisent des patients contaminés par le COVID-19, à condition que ce dernier ait également téléchargé l’application et qu’il soit enregistré comme malade. En plus de recenser les cas contacts, TousAntiCovid proposait aussi un onglet Attestation, qui renvoyait vers le formulaire web du précieux sésame. Désormais, l’application ne fait plus simplement office de passerelle et intègre l’attestation de déplacement de manière native. Après avoir rempli une première fois le formulaire, il est ainsi possible de sauvegarder ses données pour nos prochains déplacements. Il ne vous restera alors plus qu’à compléter le formulaire avec la date, l’heure, et le motif de votre sortie. Un bon moyen de “convaincre” même les plus réticents à télécharger l’application. À noter que dans un soucis de transparence, l’application précise : “Les données personnelles sont exclusivement stockées dans votre téléphone, utilisé pour générer l’attestation. (…) Vous pouvez supprimer ces données à tout moment dans la section Paramètres”. De quoi rassurer certains Français, qui refusent toujours l’attestation numérique de peur de voir leurs déplacements épiés par le gouvernement.