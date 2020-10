TousAntiCovid, l’application annoncée par E.Macron est disponible

Annoncée pour la première fois la semaine dernière par Emmanuel Macron, l’application TousAntiCovid est enfin disponible et ce, sur Android et iOS.

StopCovid n’avait pas spécialement convaincu et ce sont des milliers voire des millions d’euros du contribuable qui se sont envolés comme par enchantement. Mais le Gouvernement n’abdique pas puisque la nouvelle version, TousAntiCovid, annoncé par le Président Macron même, est maintenant disponible sur Android et iOS.

L’application est relativement simple à utiliser. Il suffit bien évidemment d’installer l’application de la boutique d’applications de votre smartphone et après, une fois lancée, il vous suffira d’autoriser les contacts via Bluetooth et les notifications. Comme on pouvait s’y attendre, les serveurs sont prix d’assaut et du coup, il est pour l’instant impossible d’activer l’application. Patience, une fois la vague de la nouveauté passée, tout devrait être plus simple.

TousAntiCovid apporte son petit lot de nouveautés avec désormais l’accès aux chiffres clés mais aussi les dernières actualités autour de la pandémie de la COVID. On y trouve également des liens pratiques comme l’accès aux attestations et attention, l’application ne fait pas office d’attestation. Si certains espéraient un réel changement, il n’en est point question et TousAntiCovid fonctionne de la même manière que StopCovid.