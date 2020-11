Google Stadia intègre le codec AV1 et promet de grosses améliorations

La plateforme de cloud gaming de Google s’apprête à embarquer à son service le codec vidéo AV1. Un ajout qui devrait permettre de gagner en qualité, tout en réduisant la consommation de données.

Google Stadia intégrera bientôt le codec vidéo AV1, relaie ce matin le site 9to5Google. Déjà présent sur plusieurs plateformes en ligne, à l’instar de Facebook ou Twitch, le AV1 devrait ainsi permettre aux joueurs de significativement améliorer leur qualité de jeu, tout en réduisant les données consommées. Une bonne nouvelle, alors même que le géant du web annonçait il y a peu la prise en charge du jeu cloud en 4G, avec une consommation moyenne de 2,7 Go par heure de jeu en 720p. Concernant le WiFi, moins sujet aux restrictions de data, l’intégration du codec AV1 pourrait néanmoins permettre aux joueurs de ne plus saturer leur bande passante en jouant dans le cloud. Il faut dire qu’aussi performant soit-il, le service proposé par Google est aussi très gourmand, pouvant atteindre les 20 Go par heure de jeu en 4K pour les abonnées Stadia Pro. Pour une heure de 4K, et à titre de comparaison, Netflix ne consomme que 3 Go par heure.

Successeur de VP9, AV1 est un codec vidéo open source imaginé par l’organisation Alliance for Open Media (fondée notamment par Amazon, Google, Intel, Netflix ou encore Mozilla). Il est notamment conçu pour optimiser la diffusion de flux vidéo sur Internet. Depuis sa création en 2018, Twitch, Apple, Facebook ou encore Microsoft l’avaient déjà intégré à leurs différents écosystèmes afin d’accélérer et d’améliorer la décompression vidéo. Pour le moment, on ignore encore si Google s’apprête à remplacer complètement VP9 par AV1 dans les mois à venir, ou si le géant du web prévoit simplement de l’utiliser comme un complément destiné à améliorer l’expérience de jeu, notamment sur mobile. Quoi qu’il en soit, l’arrivée du AV1 sur Stadia sonne comme une excellente nouvelle pour les joueurs, et notamment pour ceux vivant dans des pays où les FAI télécoms ne proposent pas de data illimitée, comme aux États-Unis.